Tra i protagonisti più in vista del momento al Grande Fratello c’è Perla Vatiero. Dapprima per le dichiarazioni di Garibaldi. I due si sono avvicinati molto nel corso di queste ultime settimane e hanno stretto un bel rapporto. È capitato che parlassero degli altri, come è successo un paio di notti fa quando a letto, convinti che nessuno potesse ascoltarli senza microfoni, i hanno menzionato Vittorio Menozzi che, secondo loro, non arriverà mai alla finale perché oltre alla sua storia personale non ha molto da dire.

Ancora, in giardino stavano parlando delle dinamiche del gioco quando a un certo punto Perla ha detto qualcosa di ironico e Giuseppe, ridendo: “Non posso mettermi contro di te perché altrimenti mi mandano a casa subito”. “Tu sei un giocatore..”, la replica. Qualcuno, in realtà, ipotizza che ci sia un interesse da parte di Garibaldi ma al momento, lo sottolineiamo, sono solo fantasie dei fan.

Perla, l’uscita infelice al Grande Fratello: “Cattiveria”

Non erano soli in giardino Perla e Giuseppe e non si è parlato solo di dinamiche. C’erano anche Letizia, Paolo e Federico. E mentre tutto il gruppo era a ridere e scherzare, l’attenzione del pubblico si è presto rivolta a Federico e all’uscita davvero infelice a Perla Vatiero sul tema cibo.

Perla aveva detto di volersi “mangiare le mani“ e lui “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi“. Perla c’è rimasta male, colpita da quella frase ha risposto: “Ma perché non posso mangiare! Già che non ho cenato stasera“. Quella frase è piaciuta ancora meno al pubblico, che ha iniziato ad attaccare Federico sui social.

Ma una ragazza deve veramente giustificare ció che mangia, arrivando pure a non cenare

“Ma una ragazza deve veramente giustificare ciò che mangia, arrivando pure a non cenare. CHE SCHIFO“, si legge. E ancora: “Avere tatto per chi hai di fronte, vedere un difetto di una persona e non dirlo per non farla sentire a disagio… quello che dovrebbero imparare parecchi viscidi che ci sono in quella casa, lei mangia cibo voi mangiate cattiveria“. Nella Casa, invece, più tardi è tornato l’argomento a tavola con Perla che ha confidato Letizia: “Mi sento proprio un c…o, grossa“.