Il Grande Fratello torna in diretta lunedì 15 gennaio e come annunciato da Alfonso Signorini c’è un nuovo televoto da affrontare. L’ultimo era stato annullato per l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi, ma appena l’attrice è tornata in gioco i concorrenti che erano a rischio sono finiti nuovamente al giudizio del pubblico. E insieme a lei, Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera, sono stati nominati anche Anita Olivieri, Paolo Masella, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi.

Chi è candidato all’uscita? Stando a quello che dicono i sondaggi ci sono delle vere sorprese perché secondo quasi tutti i sondaggi ad uscire potrebbe non essere Rosanna, data per spacciata da molti, ma uno tra Federico Massaro e Monia La Ferrera. Il modello sarebbe il primo candidato per l’eliminazione secondo il sondaggio aperto dal portale Tag 24, questa la classifica: Beatrice Luzzi 44.51%, Anita Olivieri 13.70%, Sergio D’Ottavi 10.80%, Paolo Masella 6.77%, Stefano Miele 6.20%, Rosanna Fratello 6.08%, Monia La Ferrera 6.03% e ultimo Federico con solo il 5%.

GF, Anita e Garibaldi “sanno”: chi è il prossimo eliminato

Sono risultati molto simili a quelli di uno dei forum più frequentati sul Grande Fratello, secondo cui Beatrice Luzzi è prima con il 44%, mentre Federico è ultimo a pari merito con Monia. Ma secondo Anita e Garibaldi, pizzicati dal pubblico a parlare in codice succederà tutt’altro. E in questo modo hanno fatto emergere che, forse, sanno più di quello che dovrebbero, in particolare su chi sarà il prossimo eliminato.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi già in passato sono stati accusati dal pubblico di avere avuto “imbeccate” da parte del confessionale e ora è venuto fuori questo dialogo. Giuseppe: “Mi hanno detto che il dj sta andando a casa“. E Anita: “Chi lo ha detto?”. “Il GF“, ha risposto il bidello. “Fratello o sorella?”. “Fratello“, ha confermato Garibaldi.

PUHAHAHAHAHAH, si fanno dare anche gli orari. Ma poi perché anita voleva sapere se maschio o femmina? 🙃 #grandefratello pic.twitter.com/Ktw7OHgtTa — Kari (@karikatura__) January 11, 2024

Sergio fa anche il DJ se si riferisce a lui quanto detto da Garibaldi è grave — stella (@stella04686817) January 11, 2024

In pratica hanno fatto capire di sapere chi sarà il prossimo eliminato del GF, probabilmente per un’imbeccata della produzione, secondo molti utenti. Chi è “il dj della Casa”? Sergio D’Ottavi, che dunque stando a questa conversazione sarà il prossimo a lasciare il giro. Naturalmente questo video ha scatenato il pubblico, che ora chiede ancora una volta provvedimenti nei commenti di Giuseppe e Anita.