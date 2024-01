Sara Ricci non è più una concorrente del Grande Fratello. Entrata “in corsa”, l’attrice è uscita poco prima di Natale, ma nonostante questo riesce ancora a far parlare di sé. Le era stato chiesto un commento, per esempio, dopo l’abbandono della collega Beatrice Luzzi per il lutto familiare che l’aveva colpita. “Se le consiglierei di tornare? Sì. Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della “cattiva” che sta interpretando fin dal primo giorno, il Gf è casa sua, muove le pedine”.

E ancora, sempre a proposito di Beatrice: “Se tornasse non ci sarebbe nulla di male, glielo auguro. Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un’altra parte di sé. E, poi, c’è una cosa di lei che mi ha commosso. Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei”.

Sara Ricci dopo il GF: “Ci siete cascati tutti”

Alla fine, dopo qualche giorno, Beatrice Luzzi è tornata in gioco mentre Sara Ricci continua a presenziare le dirette dallo studio e commentare le vicende della Casa su social e giornali. La sua esperienza al GF è stata breve ma intensa. Ricordiamo la lite con la costumista, il tour interrotto anzitempo su richiesta degli autori e anche la sua convinzione di essere amatissima fuori.

In fondo c’è stata solo 2 settimane in quella Casa ma a quanto racconta adesso non era per niente la vera Sara Ricci quella che abbiamo conosciuto lì. Nelle scorse ore, parlando con i follower di Instagram, ha servito al pubblico del reality un altro colpo di scena: al reality di Canale 5 ha infatti partecipato la Sara Ricci attrice.

Insomma, ha solo recitato. “Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare. […] Io non so giocare infatti ho recitato la parte dell’offesa e ci siete cascati tutti, evidentemente sono brava! […] Ho recitato quando ho litigato con Beatrice e nel resto del tempo comunque non ero me stessa, ero molto in protezione. Al GF? Ho semplicemente recitato”, ha scritto ai fan.