Dentro la casa del Grande Fratello i colpi di scena sono all’ordine del giorno: l’ultimo lo rivela Marco Maddaloni che racconta come una concorrente, a suo dire, ci avrebbe provato con lui. Marco, che dopo l’exploit iniziale è uscito dai radar defilandosi nelle storie interne al programma. L’ultimo suo acuto riguarda Garibaldi, accusato di essere il burattinaio. Maddaloni, nel dettaglio, raccontava di come Giuseppe stesse tramando nell’ombra con un solo obiettivo: sbarazzare la concorrenza e arrivare in finale.

“Io non sbaglio mai – aveva detto Maddaloni -. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. È un bravo ragazzo, è una brava persona. Però è lui. Quando ti dissi quella cosa era vera. Il vero giocatore segreto è lui. Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo. A me e te ci vogliono bene da fuori. Non può manovrarci come fa con gli altri. E come vedi era proprio lui”.





Grande Fratello Maddaloni convinto che Rosy ci provasse con lui

Un’impressione. Come quella che Marco ha avuto quando ha spiegato di aver pensato che Rosy ci stesse provando con lui, confermando una tesi sostenuta da una parte minoritaria del pubblico. Galeotta fu una frase di lei: “Quando sei entrato mi hai dato una ventata di ossigeno che non ha idea”. Abbastanza per far saltare Marco (e parte del pubblico) che a Rosy ha confessato:“Tu me la stavi togliendo all’inizio. No scherzo. Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? mi vuole rompere le scatole?’”.

Secca e divertita la risposta di Rosy che ha spiegato: “Ma secondo te? Ma va”. Il video del momento naturalmente in breve ha fatto il giro del web e non sono mancati diversi commenti da parte degli utenti. Rosy Chin oggi è stata al centro di un altro caso: è entrata dentro un armadio e parlando con Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi ha eluso i microfoni riuscendo evidentemente a comunicare facendo vedere loro il labiale.

L’attento pubblico del Grande Fratello ha prontamente pubblicato il video e commentato il gesto della chef. Una escamotage che ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello, visto che pochi giorni fa Sergio è stato ripreso perché parlava con l phon acceso. “E poi se Sergio parla con il phon acceso glieli fanno spegnere come se gli altri non lo avessero mai fatto e poi hanno accusato Bea di parlare senza microfoni a letto quando Anita stessa in una clip dice che lei e Rosy parlano ore a letto senza microfoni”, si legge su Twitter.