Il concorrente abbandona il Grande Fratello: la decisione in puntata. A raccontare cosa succede e i motivi della scelta è proprio il vip che decide di andarsene e tornare a casa. Il motivo è più serio di quanto si possa pensare e nessuno nella villa più spiata d’Italia si permette di contraddirlo. È successo dopo una serata intensa e tante piccoli grandi discussioni. Eppure è questa senza dubbio la notizia più importante, di questa settimana del Grande Fratello 2023.

Tutto inizia quando Alfonso Signorini racconta a tutti cosa è successo a Marco Maddaloni e dice: “Marco Maddaloni è uscito per un grave lutto e ha preferito stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. Stasera comunicherà agli inquilini se tornerà in gioco”. E poco dopo il bel momento per il judoka è arrivato davvero. Marco Maddaloni allora ha fatto sapere: “Mio suocero era come un padre. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha trattato sempre come un figlio”.





Il concorrente abbandona il Grande Fratello

Quando lo sportivo entra nella casa decide di mettere le carte in tavola e raccontare tutto a tutti: “Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: ‘Che ci fai qua? Torna nella casa’. La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie”.

E ancora: “Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”. Chiaramente tutti i suoi inquilini si sono commossi e si sono stretti intorno a Marco Maddaloni. L’uomo è uscito da quella casa di nuovo, ma questa volta definitivamente.

Qualche giorno prima aveva scritto sui social: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

