Non è bastata la puntata in diretta del 4 marzo ad infiammare il Grande Fratello, infatti anche il dopo è stato alquanto burrascoso. Una volta che Signorini ha salutato il pubblico, Varrese e Grecia hanno iniziato a litigare nel cuore della notte. Davanti a tutti gli altri è nata un’accesa discussione, che ha lasciato senza parole i telespettatori che erano su Mediaset Extra.

Poi il video dalla casa del Grande Fratello, inerente appunto Varrese e Grecia, è stato anche pubblicato sui social e in tanti stanno commentando l’accaduto. A fare un punto della situazione è stato proprio il sito ufficiale del reality show di Canale 5, che ha ricostruito passo dopo passo tutte le dinamiche che hanno portato a questo scontro inaspettato.

Grande Fratello, scontro tra Varrese e Grecia dopo la puntata

Sono stati diversi i protagonisti del Grande Fratello, alle prese con liti e discussioni. Varrese e Grecia si sono scontrati dopo che lui aveva anche avuto un battibecco con Rosy. Ma Massimiliano ha avuto delle incomprensioni pure con Letizia e da qui è nato il problema con la Colmenares. Quest’ultima ha difeso la giovane gieffina, tirando in ballo un vecchio episodio.

Praticamente Max aveva accusato Letizia di averlo additato come una persona cattiva. La fotografa ha smentito, ma poi Grecia è intervenuta dicendo che anche Varrese aveva definito cattiva proprio l’attrice, ma che lei non aveva fatto così tante polemiche. Lui ha quindi esclamato: “Sei falsa, hai aspettato la puntata per dire questa cosa e sei sempre fuori contesto. Ti giustifico solo perché non capisci la lingua. Questo sorriso che hai sempre su, sei falsa“.

Una sceneggiata così credibile mamma mia almeno fosse più reale 🤣cioè da varrese visto che facendo una setta non gli è andata bene ora fa l’opposto 🤣 #GrandeFratello #Luzzers pic.twitter.com/zeY2Dyr3iA — Theo NKLV (@poisvnovsxvenvs) March 5, 2024

Alla fine Grecia ha concluso il discorso, dicendo che lei conosce benissimo l’italiano e che la sua volontà è quella di chiudere ogni rapporto con Varrese. Ha continuato a difendere Letizia, prendendosela con l’attore. Tra i due è finita quindi malissimo.