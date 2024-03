Sono state diverse le vicende toccate nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello. E inevitabilmente si è ritornati a parlare di Mirko e Perla, con l’ennesimo confronto avvenuto all’interno dello studio nella serata del 4 marzo. E le parole di Brunetti sono state molto importanti perché fanno capire qualcosa di molto importante, in riferimento al loro rapporto.

Ancora una volta Alfonso Signorini ha deciso di parlare di loro due al Grande Fratello, anche perché Mirko si sentiva di dire cose importanti a Perla. C’era stato recentemente un riavvicinamento tra i due ex fidanzati, culminato con un bacio che aveva fatto impazzire il pubblico. E ora il giovane ha voluto avere un faccia a faccia con lei per fare i dovuti chiarimenti.

Leggi anche: “Sei una strega”. Grande Fratello, Anita scopre tutto su Beatrice e scoppia il macello: “Sei disumana”





Grande Fratello, Mirko e Perla a confronto: cosa ha detto lui

Come ricostruito anche dal sito Novella 2000, nello studio del Grande Fratello Mirko e Perla si sono confrontati per cercare di chiarire tutti i dubbi e per parlare di delusioni sui comportamenti tenuti soprattutto dalla gieffina. Lui ha esordito così: “Premetto che sono contento che si ride, anche se per me non c’è nulla da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Io ho visto tanti altri messaggi in codice e comportamenti, i miei dubbi hanno trovato conferma”.

E la delusione di Mirko è stata lampante: “Messaggi come la metafora delle scarpe, l’hanno portata avanti per diverso tempo. Ma anche i discorsi che vengono fatti alle due di notte. Io sono stato dentro la casa e noto questi dettagli. Sono molto deluso“. Il riferimento è alla vicinanza di Perla col concorrente Alessio. La Vatiero ha quindi risposto: “Ho ancora molti dubbi, non è che spariscono così“. E Brunetti: “Parlo di dubbi riguardo questa situazione, tu quella settimana mi avevi rassicurato su Alessio“.

Il momento dei faccia a faccia è arrivato: tra Perla e Mirko si parla di dubbi e delusioni… che trovano delle conferme nella viva voce di lui. #GrandeFratello pic.twitter.com/NzaMfeK8L3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

"Io non voglio essere il porto sicuro, in attesa che un altro ti dia una conferma". #GrandeFratello pic.twitter.com/cxWurRMurA — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Ma la frase finale di Mirko, accolta con un’ovazione dal pubblico in studio, è stata quella più significativa: “Io non voglio essere il tuo porto sicuro, in attesa che un altro ti dia una conferma“. Difficile capire a questo punto se ci siano ancora margini per un ritorno di fiamma.