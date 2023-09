Nuova notizia sul Grande Fratello e stavolta è davvero sorprendente. Alfonso Signorini potrebbe anche annunciarlo nella serata del 28 settembre, quando condurrà la nuova puntata in diretta supportato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Ma sicuramente i concorrenti nella casa ne saranno molto sorpresi, anche perché non pensavano fosse prevista una cosa del genere. O perlomeno non così presto, dato che si stava creando un equilibrio.

Intanto, prima di dirvi tutto sul Grande Fratello e questa novità che sarà annunciata da Alfonso Signorini, proprio lui si sarebbe adirato per il comportamento di una gieffina. La pagina Agent Beast ha scritto: “Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Giovane, mora, riferiscono che Signorini sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente. Mistero sul nome”.

Grande Fratello, Alfonso Signorini pronto a svelare la grande novità

A dire tutto in anticipo è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha fornito una notizia bomba sul Grande Fratello di Alfonso Signorini. Forse l’intento della produzione è quello di dare un’ulteriore svolta alla trasmissione, che ha avuto un lieve miglioramento nella quinta puntata con 2 milioni e 462mila telespettatori davanti al piccolo schermo, con share pari al 18,2%. Ma c’è voglia di fare di più e quindi questa novità potrà aiutare.

Venza ha annunciato: “In arrivo 2 nuovi ingressi previsti per le prossime settimane! Ne esce uno e ne entrano 15!”. Quindi, ha utilizzato un pizzico di ironia l’amico della collega Deianira Marzano, infatti i concorrenti diventeranno davvero tanti. Finora c’è stata solamente l’eliminazione di Claudio Roma, quindi il cast è molto ricco e a questo potrebbero aggiungersi altri protagonisti, anche se non ci sono dettagli sui loro identikit.

Non sappiamo nemmeno ancora la data esatta di ingresso di questi gieffini, infatti si parla genericamente delle prossime settimane, ma Signorini potrebbe intervenire per dare delucidazioni e dissipare ogni tipo di dubbio del pubblico.