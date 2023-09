Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato. Attimi di panico durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Ad un certo punto della serata, il padrone di casa ha fatto una gaffe a dir poco esplosiva. E la sua reazione non è stata da meno. La puntata è partita dallo sfogo che ha avuto Grecia Colmenares nel Tugurio. Tutto perché la donna è impazzita a pensare che Beatrice fosse da sola nella Casa. A questo punto proprio Alfonso Signorini dice all’attrice: “Sembrava una sceneggiata di una telenovela, quelle lacrime mi sono sembrate eccessive.

Erano lacrime sincere? Mah! Va bene, ti crediamo”. Poco dopo Cesara Buonamoci chiede a Beatrice qual è secondo lei il motivo di tanto accanimento. La giovane risponde: “Certo che me lo sono chiesta, non c’è nulla che ho fatto di offensivo, faccio fatica a capirlo. Da un punto di vista tattico è abbastanza semplice da capire, se la prendono con uno e hanno qualcuno da nominare e non si nominano tra loro. Sono sempre stata generosa con tutti”.

Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato

Qualche istante più tardi Alfonso Signorini è partito col televoto e ognuno di loro si è recato nella Stanza a Led. Alla fine la preferita del pubblico è Beatrice Luzzi con il 34% dei voti (Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9% e Grecia 7%). In tanti hanno quindi festeggiato per la giovane, che probabilmente per il momento si merita di essere al vertice della classifica.

Poi però è successo l’impensabile, ovvero quando Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato. Per un gioco di parole, ci si è messi a parlare della parola Tugurio e della sua “g” al suo interno. Si è trattato di una vera e propria prova per i ragazzi, che dovevano pescare le lettere sul fondo della piscina per creare delle parole.

Una prova poi invalidata proprio perché gli autori si erano dimenticati di mettere la lettera “G” sul fondale della piscina. Poco dopo Alfonso Signorini dice: “Ora dobbiamo risolvere il mistero del punto g”. Una volta capita la gaffe dice:“Sarò licenziato”. E continua: “Cesara, dammi l’immunità”. La giornalista allora risponde: “Te la dò io l’immunità da Pier Silvio”. Ah ma quindi le cose sono davvero così tirate?

