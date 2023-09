Momento delicato al Grande Fratello per Anita Olivieri. Il suo ultimo gesto ha fatto perdere la ragione a moltissima gente, quindi sono stati invocati immediati provvedimenti nei suoi confronti. C’è infatti chi ha chiesto la squalifica della ragazza, a causa di ciò che ha detto ad altri compagni di avventura. Se l’è presa con una gieffina, usando delle espressioni che non sono piaciute a parecchi telespettatori, che hanno protestato online.

Quindi, si metterebbe male l’esperienza al Grande Fratello di Anita Olivieri e chissà se già nella puntata del 28 settembre potranno esserci delle novità. Intanto, l’influencer Amedeo Venza ha preannunciato l’arrivo di altri due concorrenti nella casa. Varcheranno la porta rossa nelle prossime settimane per dare slancio al reality, anche perché ci sono state ultimamente delle critiche dallo stesso Signorini per la troppa passività dei gieffini.

Grande Fratello, Anita Olivieri nel mirino: “Dovete cacciarla”

Entrando pian piano nei dettagli, al Grande Fratello Anita Olivieri si è rivolta a tre gieffini che si trovavano dall’altra parte della casa, visto che 10 stanno nella residenza e 10 nel tugurio, Ha rivolto la parola, grazie al muro, a Paolo Masella, Marco Fortunati e Massimiliano Varrese e ha iniziato a criticare la gieffina Grecia Colmenares. Ha specificato il motivo di questo suo fastidio e immediatamente gli utenti l’hanno attaccata.

Anita ha esclamato: “Passiamo tanto tempo insieme a Grace che, ora, si sta scofanando il farro di ieri. La volete voi per caso? Ve la passiamo se volete. Mamma mia, ragazzi non smette mai di parlare, parla anche quando dorme di notte. Non smette mai di parlare e di mangiare. Addirittura, facciamo il gioco in cui diciamo ‘Adesso stop, silenzio’ così almeno non parla nessuno”. E questo atteggiamento contro la Colmenares ha fatto imbufalire molti utenti.

quando vi deciderete a buttare fuori la bulletta di turno?#grandefratello pic.twitter.com/lx4pEQ3XNo — Lucrezia👑 (@lucreziasm) September 28, 2023

Colei che ha postato il video ha commentato: “Quando vi deciderete a buttare fuori la bulletta di turno?“. E altri: “Mamma mia che pesantezza”, “Questa donnina è cattiva, tanto”, “E i tre mer*** che la stanno pure ad ascoltare…”.