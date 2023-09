Lacrime al Grande Fratello 2023 per Letizia Petris. Anche Alfonso Signorini scoppia a piangere e succede qualcosa di mai capitato prima. Ma andiamo con ordine. La storia di Letizia è davvero toccante e non capita spesso di sentirne di così autentiche ed intense. La ragazza racconta che suo padre Osvaldo è morto e che lei e sua mamma Sara come migliore amiche. La giovane ha quindi confessato che i suoi genitori si sono conosciuti in una comunità, quella di San Patrignano.

>> “Sarò licenziato”. Grande Fratello 2023, la confessione choc di Alfonso Signorini in diretta

Entrambi ci sono finiti dentro a causa dei loro problemi di droga. Ed è proprio qui che Letizia Petris è cresciuta e ha trascorso i suoi primi 14 anni di vita. Poi il triste colpo di scena quando suo padre muore circa 3 anni fa. Ed è a questo punto che dice una cosa che lascerà basito proprio il padrone di casa Alfonso Signorini: “Mio padre fino all’ultimo è stato un padre”.





Lacrime al Grande Fratello 2023 per Letizia Petris

Tutto inizia la notte del 31 dicembre di quasi tre anni fa. Letizia racconta che suo padre si trovava in coma in ospedale. Poco dopo i dottori hanno fatto sapere alla ragazza e sua madre che avrebbero potuto lasciarlo morire staccando la spina. Le due però non se la sono sentita e hanno atteso l’inevitabile. Quella stessa notte il padre di Letizia Petris se n’è andato prendendosi quasi la responsabilità di quella scelta: “Ha deciso di spegnersi in quell’esatto momento”.

Alfonso Signorini in lacrime per questa vicenda. Poi il colpo di scena quando gli autori decidono di far rivedere Letizia Petris con la mamma Sara. La ragazza poco prima dirà riguardo alla madre: “Siamo diventate un’unica persona, mia madre è la mia vita”. Sembra infatti che solo per questa volta, visto il momento toccante, gli autori abbiano deciso di non freezare le due, che si sono potute riabbracciare.

Appena entra la donna chiede alla figlia: “Ma sei freezata?”. E quando le due si rendono conto che non c’è il gelo si abbracciano come non mai, scoppiando a piangere. Qualche spettatore si è poi reso conto che sarebbe stato proprio Alfonso Signorini a chiedere che le due non venissero freezate. Questo sì che è stato un gran bel momento.

Leggi anche: “Non avete capito niente”. GF, Massimiliano Varrese sbrocca alla pubblicità: in tilt dopo l’annuncio in diretta di Signorini