“Non avete capito niente”. GF, Massimiliano Varrese sbrocca alla pubblicità: in tilt dopo l’annuncio in diretta di Signorini

Grande Fratello, Massimiliano Varrese ancora protagonista della nuova puntata. Sì, anche giovedì 28 settembre il corteggiamento di Heidi è stato ampiamente affrontato e ha ricevuto anche una tirata d’orecchie da parte di Alfonso Signorini. Che ha mandato in onda un filmato dei giorni scorsi in cui l’attore discute animatamente con Valentina. A farlo arrabbiare sono state le parole della coinquilina che, a suo avviso, lo hanno fatto passare come uno che ci prova con qualsiasi donna passi per la strada e così non è.

Quindi la frase che ha indignato il conduttore: “Sai quanti ragazze belle ho fuori da qua? Tu non hai neanche idea”. E poi, quando Valentina lo ha paragonato a tutti gli uomini che in giro vedono una bella ragazza e ci provano ha sbottato con: “Io non sono tutti gli uomini! Chiaro?”. Massimiliano Varrese vuole che passi questo messaggio, soprattutto perché è padre di una figlia femmina ma quelle uscite sono subito state commentate da Signorini in diretta.

Massimiliano Varrese GF, cosa è successo durante pubblicità

“Sicuramente capiamo il tuo messaggio, uno che dice ‘sai quante donne mi stanno aspettando fuori’, vola un po’ più basso”, gli dice duramente il conduttore. E il pubblico sembra dalla sua parte: l’atteggiamento dell’attore non va giù a tanti utenti social. Più tardi, poi, un altro ‘show’ ma durante la pubblicità. Non è però sfuggito a chi era sintonizzato con la diretta della Casa.

È ormai chiaro a tutti che al GF ci sono due schieramenti, da una parte Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e dall’altra il resto degli inquilini. Ma i ‘nemici’ dell’attrice sono senza ombra di dubbio Massimiliano Varrese e Rosy Chin, entrambi infatti ieri sera si sono scagliati contro di lei. E durante un blocco pubblicitario Angelica ha addirittura fatto capire che Massimiliano l’avrebbe messa davanti ad un bivio.

#GrandeFratello li state sentendo in casa? Il guru minaccia il gruppo perché non si è schierato — gfvip ❤ (@misciu2020) September 28, 2023

Massimiliano ora minaccia di non parlare più con gli altri perché vuole uno schieramento: o con lui o con Beatrice.



48 ANNI.#grandefratello — Chià 🧸 (@disamistade__) September 28, 2023

Il Guru che minaccia gli adepti di levargli la parole in caso di non interventi a suo favore è il TOP, il numero uno Man! #GrandeFratello pic.twitter.com/bgcbm6DmdU — CIAO TRASH, GUARDA COME MI DIVERTO! 📺 ❤ (@TrashalCubo) September 28, 2023

Secondo lei, il coinquilino le avrebbe detto che se non si fosse schierata contro Beatrice, lui avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Lo ha fatto presente e, come riporta Biccy, poco dopo Alfonso Signorini ha annunciato che Beatrice Luzzi era la preferita dal pubblico. A quel punto Varrese si è alzato dal divano ed è sbottato, accusando l’attrice di avere un piano: “Io non la sopporto proprio più. […] Avete capito a che gioco sta giocando lei? Io faccio televisione da trent’anni. Ancora non avete capito nulla. Ma è tutto abbastanza chiaro, sì il suo gioco è proprio chiarissimo ragazzi“. Il pubblico social è impazzito su Twitter, come potete vedere dai messaggi.