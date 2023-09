Tensione alle stelle a Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci in onda ogni giorno su Canale 5 alle 20:30 circa. Durante l’ultima puntata, quella di giovedì 28 settembre 2023, si sono sfiorate le botte a seguito di un tapiro d’oro consegnato dal solito Valerio Staffelli. Sono oramai anni che il giornalista rischia il linciaggio (non solo mediatico) ogni volta che consegna il non-proprio-ambito premio. C’è chi, tuttavia, prende la cosa non sempre con sportività e le cose si mettono male, soprattutto per Staffelli.

In effetti una delle caratteristiche distintive della carriera di Valerio Staffelli sono state le sue incursioni coraggiose in eventi pubblici e le sue interruzioni di conferenze stampa, il tutto con l’obiettivo di cogliere di sorpresa personaggi famosi. È diventato famoso per il suo talento nel creare situazioni comiche che mettono in imbarazzo le celebrità coinvolte, ma sempre con uno spirito leggero e amichevole.





Tensione alle stelle a Striscia la Notizia

Qualche volta però le cose si fanno complicate per Staffelli e la sua troupe, come è capitato durante il servizio di ieri in cui l’inviato di Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro al presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis. I motivi del tapiro sono molteplici, partendo dalle accuse di falso in bilancio per De Laurentiis, passando dall’avvio non proprio brillante del Napoli in campionato, finendo per il “caso Osimhen” e al relativo mancato rinnovo contrattuale.

Valerio Staffelli è stato strattonato e per alcuni istanti si è pensato che sarebbe davvero finita male per lui. Striscia la notizia commenta così la vicenda: “Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all’inviato del tg satirico e alla sua troupe. Le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell’anno scorso e il caso Osimhen”.

E ancora: “L’inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis, intercettato alla stazione di Roma Termini. Il presidente, però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato insieme alla sua troupe dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato. Per De Laurentiis questo sarebbe stato il terzo Tapiro d’oro della carriera”.

