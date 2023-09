Amici 23, Maria De Filippi si mette a nudo; senza peli sulla lingua ha raccontato un episodio rimasto fino ad oggi segreto nella memoria della conduttrice. L’occasione è stata quando Gaia, una delle nuove allieve, è scoppiata in lacrime dopo una richiesta da parte della maestra di ballo Alessandra Celentano. Davanti a quelle lacrime la conduttrice si è sciolta ed ha preso la parola. Non è la prima volta che una cosa del genere si verifica, nel corso degli anni infatti Maria ha dimostrato tutta la sua empatia con gli allievi.

>“Corri, la mamma è morta!”. Claudia, uccisa a 35 anni: il ritrovamento choc della figlia di 14 anni. E il sospetto più brutto

Allievi che, proprio per questo motivo, alla conduttrice restano legati anche dopo la fine del programma. Un esempio? Di certo non mancano a cominciare da quelli che forse sono i più famosi: Stefano De Martino, Alessandra Amoroso e Emma Marrone che, più volte, hanno rimarcato lo stesso concetto: dobbiamo tutto a Maria De Filippi.





Amici 23, Maria De Filippi: “A 14 anni la più bassa della classe”

E anche Gaia, di certo, si sentirà sollevata dopo ieri. La ballerina è scoppiata in lacrime quando Alessandra Celentano le ha chiesto di ballare con abiti particolari. Gaia ha raccontato di non sentirsi a proprio agio con il suo corpo giustificando, in questo modo, il pianto. A questo punto è intervenuta Maria con una grande lezione di vita che ha fatto immediatamente il giro della rete.

“È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? – esordisce – Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata”. E ancora: “Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna”. Il racconto è poi proseguito.

“Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo al mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta“. E sul viso di Gaia è tornato il sereno.