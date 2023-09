“Corri, mamma è morta”. Donna uccisa a 35 anni con tre colpi di pistola. Siamo a Castelfiorentino, un comune italiano in provincia di Firenze. Qui, Klodiana Vefa è stata ritrovata senza vita dalla figlia minore, che poco dopo ha chiesto aiuto al fratello. La donna, un’operaia di origine albanese, è stata riversa a terra poco distante da casa. Qui la donna viveva coi due suoi figli di 14 e 17 anni. Sembra che Klodiana, detta Claudia, si stesse separando dal marito, Alfred. L’uomo per il momento non è rintracciabile ed è ricercato a piede libero dai carabinieri della zona.

Secondo gli inquirenti potrebbe essere stato proprio lui ad ammazzare la moglie. Sembra infatti che sia stato proprio l’uomo ad allontanarsi dalla scena del crimine a bordo della sua utilitaria grigia, una Wolksvagen Golf. L’ordine delle forze dell’ordine è di stanare l’uomo ovunque si sia nascosto, qualora lo stesse davvero facendo. Sembra infatti che sia sotto torchio tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (in provincia di Siena) e Empoli.





Sembra che l’eventuale femminicidio sia stato scaturito dalla gelosia. A trovare il corpo della mamma, come dicevamo, i due figli di Klodiana Vefa. I ragazzi hanno sentito gli spari e sono accorsi sul luogo della tragedia. Poco dopo qui arriverà anche il fratello della vittima 35enne. L’arma del delitto non è stata trovata, i bossoli invece sì. Sembra che alcune telecamere private e pubbliche potrebbero aver inquadrato l’assassino di Klodiana Vefa per far capire anche che direzione potrebbe aver preso.

Secondo il punto di vista dei Carabinieri, è probabile che tra i due ci sia stata una lite, scaturita poi nel femminicidio. Da quello che riportano gli inquirenti, l’uomo avrebbe aspettato Klodiana Vefa al ritorno da lavoro poi, direttamente in strada, le avrebbe sparato in testa. Sembra poi che al femminicidio potrebbe aver assistito qualche testimone, visto che a pochi metri ci sono sia un circolo Arci che un campetto da basket.

Solo il 17 settembre, Klodiana Vefa scriveva su Instagram: “Mi conosco benissimo, sono fatta di cemento armato e vetro soffiato. Alcune cose non mi toccano, altre mi distruggono”. E ancora: “L’amore coglie sempre un po’ di sorpresa, c’è chi ne resta sopraffatto, e alla fine fugge, e c’è invece chi lo vive con tutta la passione e la forza di cui è capace…”.

