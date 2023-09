Una notte drammatica quella appena trascorsa, in un terribile incidente hanno perso la vita due ragazzi: Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine e residente a Trento, di 16 anni e Federico Pezzè, di 22 anni. L’incidente si è verificato a Trento intorno alle 21 di ieri, giovedì 28 settembre. Ancora da chiarire la dinamica, sulla quale indaga la polizia, ma dalle prime ricostruzioni pare che la ragazza, a bordo del suo monopattino, sia stata travolta dalla moto guidata Pezzè mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato devastante. Scrive Trento Today come: “La giovane è stata sbalzata parecchi metri più avanti, mentre il monopattino è stato completamente distrutto. Anche Federico è scivolato violentemente sull’asfalto, con la moto sbalzata in avanti di decine e decine di metri”.

Trento, moto travolge monopattino: morti una 16enne e un 22enne

Immediati sono scattati i soccorsi, chiamati da alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cognola e Trento, le ambulanze e l’auto medica, e la polizia locale. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione si è spenta sul luogo dell’incidente.

Purtroppo neanche Federico ce l’ha fatta, portato d’urgenza al Santa Chiara è morto intorno alle 23. La città è sotto shock per questa doppia e tragica morte. Gli incidenti stradali tra i giovanissimi sono una ferita aperta e rappresentano la prima causa di morte. Gli ultimi dati ISTAT disponibili (relativi al 2021) ci dicono che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, il 35% del totale. Nettamente davanti a suicidi (12%) e tumori (13%).

Come emerge dall’analisi effettuata dal portale Skuola.net, in termini assoluti, ci sono stati 566 decessi under 30, quasi un quarto del totale; a cui vanno aggiunti oltre 60mila feriti. Sbaglia, però, chi pensa che questa sia una piaga solo generazionale. Perché è vero che c’è un’altissima concentrazione di vittime tra i 20-29 anni;