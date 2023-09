Travolto e ucciso da un camion mentre lavorava all’interno del centro logistico della catena di supermercati “Il Gigante”, che si trova al civico 1 di via Alfieri a Basiano, nel Milanese. La vittima è un uomo di 51 anni, italiano. Il dramma è avvenuto pochi minuti prima delle 15.30, quando un mezzo per la movimentazione dei rimorchi ha investito l’operaio.

Secondo la prima ricostruzione, l’operaio è stato schiacciato dal mezzo che in una curva avrebbe centrato la vittima in pieno. Il cinquantunenne è stato soccorso dal 118, intervenuto sul posto con gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica. Nonostante l’arrivo immediato dei medici e paramedici per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Basiano (Milano), operaio morto investito da un camion

L’operaio è morto praticamente sul colpo a causa del terribile impatto con il camion. La scena è avvenuta sotto gli occhi atterriti dei colleghi, i quali hanno subito dato l’allarme e che nelle prossime ore saranno ascoltati dalla polizia locale che, dopo aver preso i rilievi, avrà il compito di indagare sull’incidente sul lavoro.

Come riportano i quotidiani locali, 51enne era un dipendente di una cooperativa che presta servizio all’interno del magazzino. L’autista del mezzo pesante, un 30enne, è stato soccorso subito dopo l’incidente. Soccorsa per un malore anche la compagna del 51enne, che lavora nello stesso stabilimento.

Qualche anno fa, precisamente nel 2017, un operaio di cinquantacinquenne anni, italiano, è morto dopo un incidente sul lavoro nell’azienda Ritrama, ditta di Basiano che produce rotoli di materiali autoadesivi. L’uomo era stato schiacciato da una bobina di cinquecento chili mentre si trovava alla guida di un muletto elevatore.