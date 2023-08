L’inquietante messaggio di Michael prima di morire a Brandizzo. Il giovane è stato una delle cinque vittime morte nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2023 travolte dal treno. Siamo sulla linea Torino-Milano, sul tratto dei pressi della stazione di Brandizzo: qui il mezzo, che viaggiava a 160 km/h, ha colpito uccidendo i 5 operai impegnati nella sistemazione della linea ferroviaria. Ma quello che fa davvero impressione è quello che proprio Michael Zanera ha scritto un istante prima di morire.

Il giovane di 34 anni, stava lavorando con alcuni colleghi proprio su quel binario, quando decide di condividere una contenuto su Tiktok dopo aver visto quello che per lui era un segno divino. Nell’immagine postata, il ragazzo intravede una croce (un segno divino per lui) e decide di condividerla con tutti su Tok Tok. Eccola quindi quella strana quando inquietante immagine postata sui social pochi istanti prima dello schianto, con in sottofondo “The power of love”.







“È la prima volta che mi succede. Mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me”, scrive Michael Zanera poco prima di morire colpito dal treno a 160 km/h. L’uomo non sapeva che sarebbe stato l’ultimo messaggio.

“Credo ti stia mandando un messaggio, ha un compito speciale adatto a te. Dipende cosa hai chiesto: serenità, amore o un mondo diverso”, la risposta su TikTok di Franco, un amico di Michael Zanera. “Tutto ciò che hai chiesto lo desideravo anni fa ma non è arrivato. Penso che questo sia un segnale”. Le vittime della tragedia sono appunto Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli.

Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese. “Una tragedia immane, un dolore enorme. Mi sto recando sul posto”, scrive il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

