Si preannuncia una puntata bollente al Grande Fratello, infatti Alfonso Signorini sarebbe letteralmente furioso con una concorrente. La notizia non è arrivata né dal conduttore né dalla casa, ma sul web non si parla d’altro. E ora tutti vogliono sapere ogni minimo dettaglio sull’episodio, anche se in queste ore ci sono già diverse informazioni in merito. E a poche ore dall’appuntamento del 28 settembre la situazione sarebbe più tesa che mai.

Intanto, al Grande Fratello non siamo in presenza soltanto della rabbia di Alfonso Signorini. Infatti, oltre al fatto che sia furioso con questa concorrente, è successo anche dell’altro: all’interno del tugurio è scattato il bacio tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Ma non si sta per formare una coppia, visto che si è trattato semplicemente di uno spezzone di una soap opera, girata appunto dai concorrenti del reality.

Grande Fratello, Alfonso Signorini furioso con una concorrente: il motivo

Tutto questo è accaduto non in diretta, ma dietro le quinte del Grande Fratello. Alfonso Signorini, secondo quanto riportato su X (ex Twitter) da Agent Beast, sarebbe completamente furioso con una concorrente del programma. Innanzitutto è stato rivelato: “Notizia dell’ultimo minuto, Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares”. Ma poi sono usciti altri particolari.

Agent Beast ha continuato, scrivendo sul social: “Ulteriori dettagli sull’identikit di questa ragazza ‘indisciplinata’, che si rifiuta attualmente di adattarsi alle direttive nella creazione di una coppia. Presto ci sarà un nuovo intervento per cercare di convincerla. Giovane, mora, riferiscono che Signorini sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente. Mistero sul nome, ma questi sono gli unici indizi raccolti. Chi sarà?”.

Notizia dell'ultimo minuto

Signorini contro una concorrente del #GrandeFratello che non si è adeguata alle sue direttive 😱

sembra una ragazza giovane non è Grecia Colmenares

Attendendo nuove comunicazioni#GFoffrecords — Agent Beast (@Agent__Beast) September 28, 2023

Giovane, mora , indisciplinata non si è adeguata alle direttive di Signorini , riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente

Mistero sul nome ma questi sono gli unici indizi raccolti

Chi sarà ? #GrandeFratello #GFoffrecords — Agent Beast (@Agent__Beast) September 28, 2023

Probabile che nel corso del prossimo appuntamento in diretta Signorini possa far capire qualcosa, soprattutto se dovesse mettere nel mirino una specifica concorrente. Non resta che attendere le prossime ore per comprendere anche se Alfonso si sia calmato o meno.