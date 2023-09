Grande Fratello 2023, il gieffino ‘smascherato’ dopo tanti anni. Nella casa di Alfonso Signorini le dinamiche tra inquilini vip e nip continuano a procedere e delinearsi. Pochi giorni dentro la casa e tra i concorrenti esiste già un sano principio di organizzazione. Tra i momenti che richiedono la collaborazione, anche quello della spesa. Alex Schwazer ha dunque ammesso di non bere latte, eppure i più attenti non si sono lasciati sfuggire un indizio che lo smaschererebbe dopo tanti anni.

Alex Schwazer non beve latte, scoppia il ‘caso’. I più attenti ricorderanno senza alcun dubbio lo spot pubblicitario del Kinder Pinguì di alcuni anni fa quando Alex, ovvero nel 2009, quando ha ammesso davanti a tutti di “intendersi di latte” perché se ne “prendeva cura” mentre non si allenava. E adesso a distanza di tempo, invece, nella casa del Grande Fratello scappa fuori un’altra verità.

Alex Schwazer non beve latte, scoppia il ‘caso’. I fan lo ‘beccano’ in pieno: il video dello spot diventa virale

Nello spot del 2009 Alex affermava: “Ciao sono Alex Schwazer, campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno vivo qui in Alto Adige in mezzo alle montagne e tra i pascoli mi prendo cura del MIO latte; e quando al pomeriggio ho bisogno di fare una pausa, con mio fratello, mangio Kinder Pinguì. Lo scelgo non solo perché è fresco, ma perché è fatto con latte fresco. E io di latte ne capisco! E anche di cioccolato”.

Sembra proprio che Alex e il latte non vadano poi così tanto d’accordo. Al momento di fare la spesa e alla domanda ‘preferisci il latte di soia o quello di mucca?‘ Alex ha risposto: “Nessuno, io del latte posso farne a meno“. Le abitudini alimentari certamente possono variare nel corso degli anni, eppure i più scrupolosi non hanno potuto fare a meno di sottolineare questa sottile, leggera ‘discrepanza’.

sono un'anima semplice vedo Alex Schwazer e penso alla pubblicità dei Kinder Pinguì#Sanremo2021 pic.twitter.com/OHfyCZJdmN — luisa (@heathlegver) March 3, 2021

Ovviamente il pubblico a casa non si lascia raggirare facilmente ed è subito pronto a sollevare lecite osservazioni. Non a caso, all’indomani dal video che ‘inchioda’ Alex alla verità dei fatti, gli utenti su Twitter non potevano che condividere lo spot del Kinder Pinguì con tanto di didascalia in cui Alex decantava appunto di capire molto bene in fatto di latticini. Ovviamente la questione ha generato ironia tra i fan della trasmissione.