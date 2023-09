Al Grande Fratello la sorpresa delle ultime ore è arrivata da Alex Schwazer, che ha improvvisamente cancellato il suo essere timido e ha deciso di farsi coinvolgere dagli altri concorrenti. Si è reso protagonista di qualcosa che ha conquistato davvero tutti i telespettatori, dunque le sue quotazioni appaiono già in ascesa e potrebbe diventare ben presto uno dei gieffini più amati. Le immagini sono state pubblicate da moltissimi utenti.

Sono tutti rimasti a bocca aperta dentro e fuori la casa del Grande Fratello, quando Alex Schwazer ha messo da parte la vergogna e si è scatenato davanti alle telecamere. Si sta sentendo forse già a suo agio, quindi ha voluto far uscire fuori una parte di sé ancora sconosciuta. I telespettatori hanno riso a crepapelle e ora vogliono vederlo sempre in questa veste inedita. Lui infatti non è abile soltanto nello sport e nella marcia in particolare.

Grande Fratello, Alex Schwazer irrefrenabile: cosa ha fatto

Tanto divertimento nelle scorse ore al Grande Fratello, con Alex Schwazer che ha rubato la scena a tutti gli altri concorrenti. Si trovavano praticamente tutti in giardino e hanno deciso di iniziare a fare un’attività molto interessante, ma mai nessuno si sarebbe aspettato la reazione del marciatore. Ha smesso di essere timido ed è stato irrefrenabile in compagnia delle ragazze e di tutti gli altri gieffini, che erano con lui in quel momento.

Di botto Alex Schwazer si è fatto convincere dagli altri coinquilini e ha iniziato a ballare in maniera sfrenata. Gli hanno spiegato come avrebbe dovuto danzare, lui ha ascoltato i consigli e si è gettato nella mischia facendo uscire un lato caratteriale inaspettato. Il suo divertimento è stato totale e successivamente ha anche iniziato a fumare. Come riferito da Novella 2000, una delle più sorprese è stata Rosy Chin: “Eh, stasera Alex…”. Ma vediamo come hanno commentati gli utenti.

Il pubblico ha quindi reagito così su X, ex Twitter, dopo aver visto Alex ballare: “Sembra mio padre alle feste”, “Ma che ca*** sta facendo Alex? Datemi i sali”. E infine un ultimo commento ironico: “Alex è entrato al GF suor Cristina ed esce Oriana Marzoli”.