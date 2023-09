Giselda Torresan al Grande Fratello, il mistero si infittisce. Entrata nella Casa per seconda, lunedì 11 settembre 2023, è stata presentata come concorrente sconosciuta al grande pubblico, originaria di Bassano del Grappa e operaia in una fabbrica di stampaggio materie plastiche. Ma al di là di età e provenienza, le altre informazioni sono state messe in dubbio dopo il suo ingresso al reality show di Canale 5. E ora i telespettatori, che hanno subito amato il suo entusiasmo, vogliono risposte.

Intanto il lavoro. Sulla biografia del suo profilo Instagram, si descrive come “un’operaia turnista, dal 2010 ad oggi, in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. E in diretta ha subito ricevuto una sorpresa: il saluto dei colleghi. Eppure si dice che non sia più impiegata in quell’azienda. E poi un altro fatto: perché è tanto seguita su Instagram nonostante dica di non essere famosa? I sospetti del pubblico si sono moltiplicati e nelle ultime ore una risposta l’ha data la diretta interessata.

Giselda Torresan al GF, la scoperta e i dubbi del pubblico

Giovedì scorso, Rosy Chin ha chiesto il motivo per cui su Instagram conta più 100mila follower nonostante dica di non essere conosciuta. E Giselda ha spiegato: “Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto”.

Effettivamente, ci sono molti giornali locali che parlando della concorrente, addirittura soprannominata come “l’influencer delle Dolomiti”. In’intervista rilasciata a Il Gazzettino, l’operaia aveva raccontato il suo rapporto con i social: “Appartengo ad una generazione che non può prescindere dall’uso del web. Voglio utilizzare i miei profili Facebook o Instagram per trasmettere a fondovalle cosa vuol dire stare in montagna”.

Rosy chiede a Giselda come mai

è così seguita su Instagram…🔥



Finalmente grazie a lei abbiamo

una riposta a tutto ciò.😅



Cosa ne pensate?👀#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/NFWtVdLR06 — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 12, 2023

“Forse è stato questo il mio successo”, aveva aggiunto. Successo che, come qualcuno ha subito ricordato, è cresciuto ancora di più quando il Governatore del Veneto Luca Zaia ha cominciato a pubblicare post in suo favore. Insomma, proprio una sconosciuta Giselda non sembra agli occhi del pubblico, che ora sospetta sia una “finta umile” e ritiene che “solo il tempo dimostrerà se è così come si mostra”.