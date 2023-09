Grande Fratello 2023, un concorrente avrebbe bestemmiato e sui social scoppia la bufera: chiesta la sua espulsione con effetto immediato. La seconda puntata del reality di Alfonso Signorini ha subito una leggera flessione negli ascolti. Venerdì infatti i Tim Music Awards in onda su Rai 1 hanno conquistato la fascia del prime time con 2.382.000 spettatori pari al 17.5% di share, il reality show di Alfonso Signorini su Canale5 in onda dalle 21:33 alle 1:00 am ha tenuto incollati allo schermo 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%.

>“Non sono riuscito a tirarla fuori dall’auto in fiamme”. Schianto Frecce Tricolori, parla il padre della piccola Laura: il racconto choc di quei tragici momenti (FOTO)

Numeri comunque positivi. Le storie al Grande Fratello 2023 di sicuro non mancano. Come quella di Claudio Roma che ha raccontato di essere diventato uno spacciatore, venendo arrestato, dopo aver conosciuto amicizie sbagliate. Raccontava nel video di presentazione: “Sono Claudio, ho 34 anni, abito in riviera romagnola, posto meraviglioso. Mi sono laureato in veterinaria, ma ho sempre fatto tutt’altro. Ora, sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness”.





Grande Fratello 2023, Claudio Roma ha bestemmiato?

“A 16/17 anni ho preso una strada sbagliata, è stato il momento più basso della mia vita e quando arrivi a deludere la tua famiglia, che ti dà tutto, allora, a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per ricominciare. Ho pagato caro, ma il caro che mi serviva: ho fatto servizi sociali, ho lavorato in un ospizio, con i malati terminali. I miei genitori sono fieri di me?”.

“Bisognerebbe chiederlo a loro, so che mio papà lo dice ai suoi amici. Sono single, sono un amatore delle donne. Si dice amatore, non dongiovanni. La donna giusta esiste? Se esiste, non lo so, intanto la continuo a cercare.” Sarebbe proprio Claudio il concorrente ad aver bestemmiato. Da una parte c’è chi sostiene, però, sia un intercalare e basta. Tuttavia altre persone hanno ricordato che nelle precedenti edizioni Denis Dosio era stato squalificato proprio per un semplice intercalare.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Staremo a vedere. Claudio Roma conta un nutrito gruppo di supporter. È, poi, amico di Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore di Nicole Santinelli, ultima tronista di Uomini e Donne. Carlo che ha spiegato: “Troppo emozionante davvero vederlo entrare nella Casa ed essendo mio fratello mi mancherà tantissimo, chiaramente come un fratello, però devo dire che la felicità per il suo ingresso e per lui allevierà la mancanza. Gli auguro davvero ogni gioia possibile, in bocca al lupo fratello!”