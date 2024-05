“Che figura di m***”. Amici, bufera su Holden: “Fuori da lì?”. Non si placano le critiche nei confronti dello studente dell’accademia di Maria De Filippi. A dire la sua, questa volta, è un ex storico del programma: Luca Jurman. Lo stesso, professore di canto, ha ripreso spesso gli allievi del programma, fuori e dentro il contesto del format. Lo abbiamo visto spesso, sopratutto nei periodi di Sanremo, a fare delle dirette social giudicando le performance degli artisti.

Luca Jurman poi è famoso per non avere troppi peli sulla lingua e riguardo Holden, uno dei possibili vincitori dell’edizione 2023 del programma, ha voluto fare due precisazioni. Alla base della discussione c’è il gesto del giovane, che non ha voluto prendere parte ad una sfida perché non preparata: “Ho avuto troppi impegni e non ce l’ho fatta, sto preparando il mio album”, ha detto durante il serale.





“Che figura di m***”. Amici, bufera su Holden: “Fuori da lì!”

A questo punto Lorella Cuccarini aveva ribattuto: “Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”. Poi abbiamo raccontato le critiche della stampa, come quelle di Grazia Sambruna per Il Corriere della Sera, che ha definito il giovane Holden uno con una “spocchia senza pari”. A questo punto si intromette con cognizione di causa anche Luca Jurman: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma“.

L’ex prof di Amici si è disperato e ha detto ancora: “Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di mer**”.

E ancora: “Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”. Come se non bastasse, Luca Jurman conclude il suo intervento intonando: “Te c’hanno mai mannato“. Questa sarà l’ultima critica verso il povero Holden, che ricordiamo, è solo un ragazzo, seppur con grande visibilità. C’è davvero bisogno di attaccarlo senza pietà?

