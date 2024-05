“Spocchia senza pari!”. Amici, la giornalista a bomba contro Holden. Ed è polemica sui social. A fare delle esternazioni non proprio di apprezzamento riguardo uno dei finalisti di questa edizione di Amici 2023, è Grazia Sambruna, giornalista in forza al Corriere, Messaggero, Fanpage e molti altri. La professionista, famosa in passato per aver fatto perdere le staffe a Elisabetta Gregoraci e Mara Maionchi, ha bersagliato stavolta il giovane Holden.

Ma cosa ha detto e perché ci è andata così pesante? Tutto nasce dalla famosa sfida contro Mida che Holden non ha voluto tenere perché non ha fatto in tempo a prepararsi. La giornalista allora dice: “Holden? Una spocchia senza pari. Il giovane Holden ha altro da fare, lui deve lavorare, mica può trovare pure il tempo di prepararsi per il Serale”.





Dice poi: “‘Ho lavorato fìno alle sei del mattino per consegnare il disco. Io non sono come gli altri che mandano solo le tracce vocali, faccio anche il mix e produco da solo l‘album. È una mia scelta, ma inevitabilmente mi porta via più tempo’. Con queste parole, il ragazzo spiega come mai sia arrivato in puntata impreparato: in una settimana, non ha avuto modo di studiare Ia cover che avrebbe dovuto realizzare per il Guanto di Sfida ‘Creatività’ con Mida”.

E ancora Grazia Sambruna: “Rudy Zerbi sceglie la strategia Chiara Ferragni e si appella a un (piccolo) ‘errore di comunicazione’: “Non avevo capito che non si stesse preparando, poteva alzare la mano per farmelo sapere. Ma sono sicuro che la prossima volta lo farà”. Tutto qui? Tutto qui. Più tardi, il nostro presenterà l‘inedito ‘Randagi’, frutto del suo lavoro matto e disperatissimo. E di nuovo: tutto qui? Tutto qui”.

Poi la giornalista non ci va leggera neanche con i prof: “A stupire è l’atteggiamento giustificativo di giuria e professori: nessuno si azzarda a fargli un rimbrotto, la sua impreparazione viene bypassata, anzi, accettata. E non è la prima occasione in cui vediamo il figlio di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, fare le bizze: alla vigilia del Serale, Holden aveva abbandonato la scuola dopo aver mandato tutti a ‘stendere’ (si fa per dire) perché il carico di lavoro non gli aveva lasciato il tempo, quel giorno, di fare pausa pranzo. Il principesso sul ritornello. Indigeribile”.

