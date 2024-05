Amici 23, si continua a discutere molto dell’ultima puntata del Serale andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. In effetti la trasmissione ha offerto molti spunti. Oltre all’eliminazione di Martina Giovannini, uscita al ballottaggio contro Mida, nel corso della trasmissione sono avvenuti diversi colpi di scena. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Holden.

Joseph Carta è stato al centro di un vero e proprio caso che ha diviso il pubblico. Il giovane cantante infatti doveva preparare un brano per un guanto di sfida sulla creatività lanciato da Lorella Cuccarini nel corso della settimana precedente, ma si è presentato al serale a mani vuote e senza avvisare il suo prof Rudy Zerbi, rimasto letteralmente spiazzato dal comportamento di Holden. Joseph ha dovuto incassare quindi la sconfitta a tavolino. Poco dopo però si è potuto rifare, cantando sul palco il suo inedito: “Randagi”.

Amici 23, il gesto di Holden verso Sarah: subito la reazione del pubblico

Proprio durante l’esecuzione di questo brano il pubblico di Amici 23, sempre attento a ogni dettaglio che riguarda la trasmissione e i propri beniamini, ha notato qualcosa di particolare in Holden: un movimento con la testa e con gli occhi da parte del giovane cantate verso una sua compagna nella scuola, Sarah Toscano.

Ovviamente trattandosi di una canzone d’amore la maggio parte dei commentatori ha pensato che Holden abbia cercato volutamente la cantante di “Sexy magica”, come a dedicargli le parole del brano.

“Le tue mani più letali degli spari. Non lasciare la presa, rimani. Se cadiamo aggrappati. Come un salto giù da dieci piani e spero qualcuno mi salvi se con te è come perdere i sensi. E non posso e non voglio fermarmi o che ti fermi. Non c’è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri”, ha cantato Holden. Sarah è stata subito inquadrata dalla regia che aveva colto il movimento fatto da Joseph. E si è visto che anche lei cantava la canzone.

Già nelle scorse settimane si era parlato di una intesa particolare tra i due allievi. E tanti appassionati del talent show fanno il tifo per una storia tra Holden e Sarah. Nel caso si tratterebbe della terza coppia ufficiale di questa edizione. Le altre le conosciamo, ma vale la pena ricordarle anche per chi non segue la trasmissione tutti i giorni: una è quella composta da Petit e Marisol. E poi Mida e Gaia, anche se il cantante e la ballerina si sono lasciati poco prima dell’inizio del Serale più per volere di lui. Tra Ayle e Lucia Ferrari sarebbe nata invece una “amicizia speciale”.