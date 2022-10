Gli ascolti tv di giovedì 13 ottobre 2022. Chi ha vinto tra Emma Tataranni e il GF Vip 7? Secondo il sito di Davide Maggio non c’è storia, a battere tutti ci ha pensato la seconda stagione del sostituto procuratore su Rai 1 con 4.366.000 spettatori pari al 24.1%. Al secondo posto Alfonso Signorini con 2.541.000 spettatori pari al 19.5% di share. Niente da fare per Mediaset che deve ancora attendere che le dinamiche del gioco siano ben chiare a tutti prima di fare numeri più interessanti.

Su Rai2 il documentario Unabomber ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.7% di share. Invece su Italia 1 Atomica Bionda ha intrattenuto 873.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 – dalle 22.11 alle 23.59 – Una Intima Convinzione ha raccolto davanti al video 281.000 spettatori pari ad uno share dell’1.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 958.000 spettatori con il 6.6% di share.

Gli ascolti tv di giovedì 13 ottobre 2022

Su La7 Piazza Pulita ha registrato 874.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Tv8 l’incontro di Conference League Lazio-Sturm Graz segna 802.000 spettatori con il 3.9%. Prima di loro, nel preservare, vince di nuovo e senza fronzoli Amadeus che con i Soliti Ignoti raccoglie 4.409.000 spettatori con il 20.3% su Rai 1. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.646.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 797.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.120.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 – dalle 20 alle 22.01 – la semifinale Italia-Brasile dei Mondiali di Pallavolo Femminile raccoglie 2.201.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.150.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 912.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte.

Il documentario su Unabomber (Rai2)

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.853.000 spettatori (8.5%). In tarda serata, Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 968.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Rai2 dopo una presentazione di 8 minuti (379.000 – 2.8%), Stasera c’è Cattelan su Rai2 segna 351.000 spettatori con il 3.7% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 250.000 – 3.6%). Anche per lui strada in salita, ma c’è tempo per il conduttore ex Sky.

