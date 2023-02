Colpo di scena durante l’ultima puntata del programma di Alfonso Signorini. Giulia Salemi: la confessione choc al GF Vip 7. La ragazza infatti, incalzata dal padrone di casa sulla presunta crisi con il compagno Pierpaolo Pretelli, ha detto qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato di ascoltare. A questo punto, dopo la domanda diretta del conduttore, Giulia ha cambiato espressione, le sono venute le lacrime agli occhi e ha detto qualcosa di davvero intenso. “Siamo in crisi”, dice la giovane conduttrice.

Alfonso a quel punto cerca di saperne di più e la ragazza ha confermato in diretta televisiva di vivere un momento assolutamente complicato con Pierpaolo. Giulia Salemi, con le lacrime agli occhi ha quindi confessato al padrone di casa: “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”. E ancora: “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”.

Giulia Salemi: la confessione choc al GF Vip

A quel punto Alfonso, ha affermato che non sapeva nulla della questione (ma chi ci crede), ha quindi dato supporto alla collega, dicendole che probabilmente tutto si aggiusterà. “Siamo nati sotto le telecamere e so che è difficile chiedere privacy. Però mi auguro che ciò accada”, ha quindi aggiunto la Salemi, chiedendolo paradossalmente in diretta tv, all’interno della cornice del GF Vip e di fronte ad Re del gossip Alfonso Signorini.

Insomma, una frase facilmente evitabile e che ha fatto perdere tutto il pathos di quel momento. Il pubblico naturalmente, dispiacendosi per la crisi tra Giulia e Pierpaolo, non ha potuto fare a meno di ascoltare quella frase sulla privacy che ha fatto sbellicare una miriade di utenti (che prontamente hanno scritto le loro impressioni sui social).

In fondo basterebbe soltanto ammettere che anche queste cose, seppur private, se appartengono a volti della tv, è normale che se ne parli, che si faccia gossip e così via. “Parlarne in diretta tv al GF Vip e poi chiedere rispetto è un po’ come il cane che si morde la coda”, scrive qualcuno sui social.

