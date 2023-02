Il post-puntata del GF Vip 7 per Daniele Dal Moro è stato incandescente per usare un eufemismo. Ciò che è accaduto in diretta con Alfonso Signorini gli ha fatto perdere totalmente le staffe ed è stato praticamente impossibile contenere la sua rabbia, che è stata riversata contro il programma. In particolare, ha avuto un durissimo confronto con gli autori del reality show all’interno del confessionale e ne ha dette di tutti i colori. Ad ascoltare tutto dall’esterno Oriana Marzoli, dispiaciuta per lo stato d’animo del coinquilino.

Purtroppo la puntata del GF Vip 7 ha provocato ancora più nervosismo a Daniele Dal Moro, stanco di dover subire un trattamento che lui ritiene inaccettabile. Gli ultimi avvenimento di questo periodo lo hanno messo al centro dell’attenzione, ma non riuscendo a far emergere il suo punto di vista e a convincere chi lo segue, ha paventato la possibilità di lasciare immediatamente la trasmissione. Chissà se riusciranno a trattenerlo, anche perché le frasi che vi stiamo per riportare sono pesantissime.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro furioso: vuole andare via

Ad impressionare il pubblico del GF Vip 7 è stato l’atteggiamento di Daniele Dal Moro, andato completamente fuori di sé all’interno del confessionale. Le urla sono state udite in maniera fortissima e anche nel cortiletto, dove Oriana si trovava in quel frangente. Tra l’altro, un’utente ha sottolineato proprio il grande gesto della Marzoli, che lo stava aspettando: “Oriana fuori dal confessionale in cortiletto e in pensiero. Gli altri falsi amici dentro tutti a ridere, ora chi è che si sta preoccupando per Daniele?”.

Daniele ha reagito così dopo che in puntata è stato puntato il dito contro di lui, visto che è stato accusato di aver trattato troppo male la sua ex Martina Nasoni: “Sono stanco di prendermi tutto addosso, non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia, perché io di beccarmi la me*** addosso non ne ho voglia e vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff***, allora che la televisione la facessero con qualcun altro, io non sono certo qui a vendere la mia anima. Ero qui per fare il mio percorso”.

Oriana fuori dal Confessionale Cortiletto. In pensiero. Gli altri falsi amici dentro tutti a ridere. Ora chi è che si sta preoccupando per Daniele?? #oriele #denzzzers #gfvip pic.twitter.com/QHsKsQSzqw — LANA DEL REY (@LanaDelRy4) February 14, 2023

E infine ha aggiunto: “Visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta, veramente basta ragazzi, sai perché in questo mondo non volevo metterci più piede? Perché le persone sincere e pulite muoiono e basta. Di quelli come me non importa niente a nessuno”.