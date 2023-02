Chi è stato eliminato al GF Vip 7? Parliamo della puntata di lunedì 13 febbraio 2023. In nomination c’erano Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Nicole, Nikita e Oriana. Il pubblico ha votato in maniera propositiva alla domanda: “Chi vuoi salvare?”. Ed ecco come è andata. La super puntata è iniziata tra l’altro con uno scoop incredibile. A darlo è Signorini con la diretta interessata: Giulia Salemi. La ragazza afferma senza giri di parole che le voci che circolano su lei e Pretelli sono vere.

“Siamo in crisi”, dice la giovane conduttrice. Alfonso a quel punto cerca di saperne di più e la ragazza ha confermato in diretta televisiva di vivere un momento assolutamente complicato con Pierpaolo. Giulia Salemi, con le lacrime agli occhi ha quindi confessato al padrone di casa: “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”.

Chi è stato eliminato al GF Vip 7

E ancora: “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”. A quel punto Alfonso, ha affermato che non sapeva nulla della questione (ma chi ci crede), ha quindi dato supporto alla collega, dicendole che probabilmente tutto si aggiusterà. Ma torniamo alle nomination e all’eliminato della puntata.

Signorini fa accomodare tutti di fronte al Led e dice: “Il pubblico ha emesso il suo verdetto. Il primo VIP a salvarsi è Antonino”, afferma il conduttore leggendo nella busta. “Si salvano anche la Murgia e Oriana”, dice ancora Alfonso. Poi arriva il momento più duro: quello del verdetto definitivo. Nikita e Edoardo Donnamaria si salvano, poco dopo anche Daniele.

A questo punto di fronte al Led restano solo Attilio e Davide. A quel punto Alfonso Signorini si fa coraggio e annuncia chi dovrà abbandonare la casa del GF Vip 7: “Attilio Romita”. Senza neanche pensarci, l’ex mezzobusto del Tg afferma: “È una liberazione”. Il giornalista sembra quasi felice di uscire e, dirigendosi subito verso la Porta Rossa, manda un grosso abbraccio ai suoi colleghi di avventura e si avvia verso lo studio.

