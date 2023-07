Iva Zanicchi difende Giorgia Meloni a spada tratta. La popolare cantante italiana, una che non le manda certo a dire, si è espressa in termini chiarissimi durante il programma “Zona Bianca“. Ospite del talk show di Giuseppe Brindisi, in onda la sera su Rete 4, l’aquila di Ligonchio ha detto la sua sulle roventi polemiche che riguardano il governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia. Il tema più infuocato è quello della giustizia.

Come ciclicamente accade magistrati e politici sembrano trovarsi su fronti opposti. Nel giro di poche settimane i casi del sottosegretario Delmastro, del ministro Daniela Santanchè e del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, hanno incendiato il dibattito e la bagarre politica. Come se il livello dello scontro non fosse già sufficientemente alto sulle questioni guerra in Ucraina e salario minimo. Ma nella puntata di ieri , lunedì 24 luglio , di Zona Bianca Iva Zanicchi sembra avere le idee chiare sulla premier Giorgia Meloni.

Iva Zanicchi sbotta: “Non farmi dire certe cose…”

Oltre ai casi Delmastro, Santanché e La Russa Jr, c’è anche un duro scontro sul ddl Nordio che prevede, tra l’altro, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, modifiche a quello di traffico di influenze illecite e una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni sui giornali. Come spesso accaduto negli ultimi anni c’è chi ritiene che i magistrati vogliano “vendicarsi” di alcune leggi non gradite e altri che invece sostengono il lavoro della magistratura, organo autonomo esattamente come quello esecutivo (governo) e quello legislativo (Parlamento).

“Dico alla Meloni, che stimo e chiaramente sono con lei e per lei totalmente – le parole di Iva Zanicchi riportate anche da LiberoQuotidiano – che deve stare molto attenta, perchè faranno di tutto…”. Improvvisamente, però, l’artista e personaggio tv si blocca per poi esclamare al conduttore: “Vabbè non farmi dire certe cose, aiutami…”. Giuseppe Brindisi la incalza: “Dille, dì pure quello che pensi, non arriverà sicuramente da me la censura”.

Politica e magistratura: le inchieste per colpire il Governo Meloni? A #zonabianca @iva_zanicchi manifesta la sua solidarietà nei confronti del presidente del Consiglio. pic.twitter.com/EFHhG7OnpV — Zona Bianca (@zona_bianca) July 24, 2023

A quel punto la Zanicchi prende coraggio e dice: “Dico che la Meloni faranno di tutto per minarla. Comunque il mio pensiero è quello, ci proveranno, ci stan provando, questo non è giusto. Come succede che bisogna aver rispetto tra ragazzo e ragazza, maggiormente bisognerebbe aver rispetto in politica e allora andiamo a votare santiddio e rispettiamo questa benedetta donna se ha vinto le politiche, ha vinto le elezioni ed è una brava!”.

