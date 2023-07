Tenta il suicidio lanciandosi ad alta velocità contro un pilone di cemento, morta la moglie. Terribile schianto sull’ex statale 129 bis tra Suni, provincia di Oristano nell’ antica regione della Planargia, e Sindia, comune all’estremità ovest della provincia di Nuoro. Dino Rizzoli, pensionato di 77 anni di origini lombarde, ha confessato di aver agito intenzionalmente per suicidarsi. Nell’impatto, però, è morta solo la moglie, Margheritta Deidda (76).

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico l’uomo, che è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Cagliari, potrebbe aver agito di nascosto dalla moglie. All’improvviso, mentre era al volante con la moglie al suo fianco, ha accelerato improvvisamente e si è andato a schiantare ad alta velocità contro un pilone dell’ex statale senza dire nulla alla moglie.

Cosa hanno scoperto i soccorritori nell’auto

L’episodio risale a sabato, nella notte tra il 22 e domenica 23 luglio, quando Dino Rizzoli, di origini lombarde ma da tempo residente a Tresnuraghes, provincia di Oristano, ha deciso di farla finita. L’uomo è malato oncologico in fase terminale e con una serie di bigliettini ha confessato la sue volontà di suicidarsi. Ma nel violento impatto a morire è stata la moglie che forse non sapeva nulla di tutto ciò.

La Nuova Sardegna fa sapere che Dino Rizzoli è adesso accusato di omicidio volontario: “È la contestazione che il sostituto procuratore della Repubblica di Oristano Andrea Chelo contesta a Dino Rizzoli, il pensionato di 77 anni che sabato notte, alla guida della sua auto, si è schiantato su un pilone lungo la 129 tra Sindia e Suni, all’altezza del passaggio a livello”.

Le indagini in corso serviranno a rendere più chiaro il quadro che al momento ha ancora dei punti oscuri. Non si sa con certezza, ad esempio, se la moglie fosse al corrente delle intenzioni del marito. Secondo quanto si è appreso nelle ultime ore Dino Rizzoli avrebbe “svelato le sue intenzioni ai soccorritori, che in auto hanno trovato dei bigliettini d’addio“.

