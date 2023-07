Nelle ultime ore il maltempo ha scatenato una vera e propria tempesta senza precedenti su Milano e il Nord Italia, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tantissimi i danni ad abitazioni, strade e stop anche alla circolazione dei mezzi pubblici come autobus e treni, con inevitabili ripercurssioni sulla circolazione cittadina.

“Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 km all’ora. Dalle 4, con i tecnici del Comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni del nubifragio che stanotte ha colpito la nostra città. La situazione non è semplice ma il personale sta lavorando da stanotte”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sui social.

Leggi anche: “Qui è l’apocalisse”. Terribile tempesta nella notte: alberi sradicati, tetti sventrati, auto distrutte





Maltempo a Milano, Selvaggia Lucarelli mostra i danni

I danni causati dal maltempo sono stati pesantissmi, con temporali violenti, alberi sradicati, blackout, grandine, nubifragi e forti scariche di vento che hanno colpito la città portando paura e distruzione. Tante le persone che questa notte e stamattina hanno trovato danni alle abitazioni, auto, giardini e terrazzi. Tra questi anche molti vip come Selvaggia Lucarelli, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi.

“Ragazzi, in 26 anni che vivo a Milano mai vista una cosa così”. Michelle Hunziker è distrutta dopo la nottata di terrore trascorsa a casa insieme alle figlie Sole e Celeste. La conduttrice Mediaset ha pubblicato sui social il video della sua terrazza distrutta dal maltempo. Anche Selvaggia Lucarelli è stata svegliata nel pieno della notte e ha filmato la sua terrazza distrutta dalla furia del vento e della pioggia. Proprio la sera prima la giornalista aveva pubblicato alcune storie in cui insieme al fidanzato commentava l’arrivo del maltempo.

Nel video si vedono tavoli e vasi caduti, oggetti volati via. Si vede solo un tavolo di ceramica ad aver resistito alla furia del maltempo. “Risorgeremo” ha scritto la giornalista a corredo dei video pubblicati sui social. E non è la sola perché anche Tommaso Zorzi ha pubblicato alcune storie dalla sua casa, dove una finestra si è aperta e ha fatto cadere dei detersivi e altri oggetti dalla lavanderia.