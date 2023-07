Terribile nubifragio a Milano durante la notte. Attimi di apprensione e ansia intorno alle 4:00, quando un violento temporale ha colpito il capoluogo lombardo. Fulmini, saette e terribili folate di vento che hanno spazzato via alberi e non solo. Strade bloccate e allagatosi per l’ingente mole di acqua caduta in pochissimo tempo. È capitato tutto intorno alle 4 di notte, nella zona di Milano e della Brianza. Non sono mancate anche delle violente grandinate che hanno quindi creato degli ingenti danni a mezzi e proprietà. Per via dello spavento, ma anche per i danni, sono state davvero ingenti le chiamate ai Vigili del fuoco.

E pensare che solo qualche ora prima, sempre in Brianza, un altro nubifragio aveva creato danni pesanti. Addirittura un’auto con una famiglia a bordo, madre, padre e bambina di due anni e mezzo, è stata centrata da un albero. Ferito l’uomo, portato al San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato per un colpo alla testa. Sembra tuttavia che né la moglie né la figlia avrebbero riportato ferite. Ma è alle 4 di notte che è successo davvero l’impensabile, ai vigli del fuoco sono arrivate segnalazioni di tetti scoperchiati.

In tanti hanno detto ai pompieri che le case si stavano allagando, in tanti invece hanno chiamato per via degli alberi caduti. Fuori uso alcune linee dei tram, che sono cadute a terra. Non sembra, per ora, che qualcuno sia rimasto ferito per il terribile nubifragio di Milano. Tuttavia in molti hanno definito sui social questo momento un “Inferno”, o “apocalisse”.

Stanotte il cielo di #Milano ricorda Hawkins in Stranger Things durante le battaglie. Assurdo pic.twitter.com/oyA4HFSeJQ — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 25, 2023

#Milano Nuova tempesta nel corso della notte. La città si sveglia alle 4 del mattino sotto fortissime raffiche di vento. Cielo da "discoteca" con fulminazioni a raffica. #maltempo #LocalTeam pic.twitter.com/UtTjfCFez0 — Local Team (@localteamtv) July 25, 2023

Sui social chiaramente stanno uscendo pian piano dei filmati che mostrano la devastazione e la forza di questo nubifragio avvenuto intorno alle 4 di notte. Video che arrivano dalla zona dei Navigli, ma anche da Porta Nuova: “Dieci minuti di terrore in balia di vento di una forza indescrivibile, grandine probabilmente grande come palle da tennis. Io vivo da sola e ho avuto paura, tanta”, scrive su Twitter una donna di Milano.

#Milano tempesta di grandine, non oso immaginare quanti danni. Grandine come palline da tennis pic.twitter.com/ZtzrjYUheQ — Gianluca p. (@GianlucaParla) July 25, 2023

Gli alberi davanti alla mia finestra sono stati sradicati. Una roba impressionante #milano #maltempo pic.twitter.com/9rk0qZmbAS — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) July 25, 2023

Sul suo profilo Facebook l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune scrive in tempo reale: “Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì”.

