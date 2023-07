Uomini e Donne, alla fine dei conti non manca molto al via della nuova edizione. Salvo cambi improvvisi, il cast si ritroverà in studio l’ultima settimana di agosto e le nuove puntate saranno trasmesse in tv dall’11 settembre. In questi giorni circolano anche diversi rumor sui protagonisti, possibili tronisti e non. Anzi, le voci sono soprattutto sui vecchi personaggi: chi sarà confermato e chi fatto fuori? Intanto una certezza c’è: gli opinionisti restano al loro posto.

Lo ha confermato la stessa Tina Cipollari dopo l’ennesima notizia su un suo abbandono. “Lascio la trasmissione? Assolutamente no”, ha esordito la Vamp al Pride Village di Padova mettendo così a tacere le indiscrezioni sul suo futuro. “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso”, ha detto ancora confermando, riporta Blasting news: “di non aver avuto nessun tipo di ‘richiamo’ da parte di Maria De Filippi e in generale dalla produzione del programma del pomeriggio di Canale 5”.





Tina Cipollari “nel mirino”: cosa succede adesso a UeD

Ma proprio ora arriva la notizia, o meglio indiscrezione, su Tina Cipollari a UeD. La storica opinionista, protagonista della trasmissione da anni e anni, potrebbe ritrovarsi a dover modificare il suo atteggiamento in studio per evitare teatrini trash. Il settimanale Nuovo Tv fa infatti sapere che l’opinionista sarebbe finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi.

Il motivo è presto detto: riguarda la nuova linea editoriale fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che per quest’anno ha chiesto ai conduttori delle trasmissioni che popoleranno il palinsesti delle reti Mediaset, di limitare la deriva trash e volgare dei programmi in prime time e daytime.

“Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli”, ha dichiarato Berlusconi alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. E sempre secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti sembrerebbe che certi teatrini trash portati avanti da Tina nelle puntate di Uomini e donne dell’ultima stagione non sarebbero affatto stati graditi a Berlusconi. Non dicono questo gli ascolti, visto che UeD registra una media di 3 milioni di spettatori e punte che arrivano a toccare anche il 30% di share nella fascia pomeridiana.