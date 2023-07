Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo nell’occhio del ciclone. La coppia nata a Uomini e Donne e data in crisi praticamente ogni settimana nelle scorse ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Un insolito distacco. I rumor sul loro amore sembravano essersi spenti dopo la vacanza da favola a Mykonos, ovviamente resa nota sui social, l’ex dama e l’ex cavaliere si sono divisi. Lei è volata subito in Sardegna dopo il ritorno dalla Grecia, ma di lui nessuna traccia.

Ed è sembrato strano ai follower, tanto che i più, vista anche l’improvvisa assenza di dediche romantiche sempre sui social, hanno iniziato a mormorare di una possibile crisi in corso tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Insomma, hanno fatto due più due: viaggio in solitaria della parrucchiera e silenzio social da parte di entrambi uguale problemi di coppia.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, “perché sono in crisi”

Questo strano silenzio tra loro sta allarmando chi crede nel loro amore sin dal primo momento. Ma c’è chi al contrario ci crede poco e ha già dato il suo verdetto sulla faccenda. Amedeo Venza ha infatti pubblicato una Storia in cui ha commentato in modo pungente queste voci di crisi sulla coppia di UeD.

“E certo, si stanno avvicinando le registrazioni della nuova edizione di UeD e sperano in un invito in studio“, ha scritto l’influencer ed esperto di gossip ulla coppia che si è formata nel trono over 9 mesi fa circa. Ricordiamo che le registrazioni di UeD stanno per iniziare: salvo cambi improvvisi, il cast si ritroverà in studio l’ultima settimana di agosto e le nuove puntate saranno trasmesse in tv dall’11 settembre.

Ancora poche certezze se non nessuna sui protagonisti della nuova edizione. Si parla anche di possibili novità nel parterre, come le mancate riconferme di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, ma per ora anche qui solo voci. Come quella sul motivo della crisi di Ida e Alessandro che, secondo Amedeo Venza, avrebbe a che fare proprio con il programma.