“Ma cosa hanno fatto?”. Ida Platano, caos nel suo salone da parrucchiera: la scoperta dopo la fuga d’amore con Alessandro

Un’amara scoperta per Ida Platano. La protagonista di tante puntate del popolare programma che fa conoscere e innamorare, bisticciare e poi scontrare Uomini e Donne di ogni età è stremata. Ida Platano, lo sapete già, è molto attiva sui social e condivide spesso momenti della sua vita privata. Negli ultimi tempi sta frequentando con Alessandro Vicinanza conosciuto proprio a UeD. Ebbene dopo aver trascorso alcuni momenti di relax con il suo compagno Ida è dovuta tornare coi piedi per terra…

Giusto un paio di giorni fa Vicinanza, come riportato da Blasting News, “si è ripreso con il cellulare mentre guidava e questo gesto va contro le norme di sicurezza che gli automobilisti sono chiamati a rispettare tutte le volte che si mettono al volante. Nel filmato che il napoletano ha caricato sul suo profilo accompagnandolo con una romantica canzone d’amore, si vede anche Platano sul sedile del passeggero”.





Il salone da parrucchiera ‘TUTTO SOTTO-SOPRA’

“Sono in crisi, ho il negozio…”. Chiunque sceglie una strada professionale, operaio, insegnante, medico o ingegnere, sa già bene che lungo il corso degli anni ci potranno essere momenti buoni e altri meno buoni. La vita è un saliscendi imperscrutabile e di certo nessuno sa quello che accadrà tra due ore, figurarsi tra 100 anni. Tutto questo giro di parole per dire che? E aspettate,’mo ve lo diciamo…

È accaduto che Ida Platano si è ritrovata con il locale in cui lavora parecchio modificato dai suoi collaboratori e dipendenti. “Mi hanno ribaltato il negozio i miei ragazzi…”. Ma il pezzo ‘forte’ arriva adesso “si è anche rotta l’aria condizionata…” e con le temperature in ascesa di questi giorni non è proprio il massimo: “Sono in crisiii perché ho il negozio ribaltato, da pulire qualsiasi cosa e io ho questa scooop… no, non dicevamo scoop.

Dicevamo “scopa”. La bella Ida Platano lancia poi la promozione di una “scopa che mi aiuta…”. Ma chissà se alla gente che magari lavora nei cantieri o sull’asfalto, nei cinema sempre più vuoti o nei teatri, negli ospedali o nelle scuole interessa questa scopa o cosa combina col suo Alessandro. Oh, sempre di lavoro e lavori si parla eh, voi che dite?

