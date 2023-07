Mamma bis: il volto di Canale 5 ha dato la notizia poche ore fa, tra le Storie di Instagram. Nella giornata di martedì, 11 luglio 2023, l’ex corteggiatrice – e scelta – di Uomini e Donne ha dato alla luce un’altra bambina. Si chiama Camilla. La sorella maggiore, Alycia, è nata nel 2021. Dopo aver condiviso numerose immagini della gravidanza, compreso il gender reveal party che ha rivelato il secondo fiocco rosa, tra le Storie ha dapprima aggiornato i fan, scusandosi per l’assenza delle ultime ore.

Con una foto che la ritrae all’ospedale, con il braccialetto identificativo al braccio ha scritto: “Scusate l’assenza, ma si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita!”. Poi, in serata, l’annuncio della nascita con il primo scatto della nuova arrivata in famiglia. La neonata è ripresa in primissimo piano, si vedono solo la bocca carnosa e la manina con cui stringe la tutina della piccola Camilla.

Leggi anche: “La nuova fidanzata”. Altra esplosiva coppia vip italiana. Beccati, lei confessa: “Notte insieme”





È nata Camilla, la ex Uomini e Donne è mamma bis

E niente, noi ci concentriamo sempre sulle labbra.. Appena posso comunque parliamo di tutto e vi racconto la mia esperienza per il momento però, grazie per gli infiniti messaggi… siete speciali”, ha commentato sotto la foto Valentina Pivati, neo mamma per la seconda volta. Due anni fa, come detto, ha dato alla luce Alycia.

I fan del dating show di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente il momento in cui diventò la fidanzata di Mariano Catanzaro, allora tronista. Era il 2018 e la loro storia aveva finito per appassionare moltissimi spettatori. Ma pochi mesi dopo la scelta la relazione tra i due finì anche se non è ancora chiaro perché.

Lei ha sempre speso belle parole per il tronista, lui invece disse che era stato lasciato e di non aver mai capito il motivo. In ogni caso, successivamente, Valentina Pivati è diventata un’influencer molto seguita e ha conosciuto Andrea Concato, il suo attuale compagno e papà delle sue due bambine.