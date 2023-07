Il calciatore italiano non è più single? Il gossip impazzisce soprattutto con l’arrivo della stagione estiva che chiama i cuori solitari a nuove esperienze sentimentali tutte da vivere sotto l’ombrellone. Giorni di svago e di relax e perché no, anche di passione travolgente: così per il calciatore l’arrivo dell’estate si tinge di rosso amore. La nuova fiamma? Ci ha pensato il settimanale Chi ha risolvere l’enigma, raggiungendo la diretta interessata che ha rivelato nel corso dell’intervista i dettagli del loro incontro.

La nuova fiamma di Nicolò Zaniolo, è lei a raccontare tutto sul loro primo incontro. Sogna di tornare a giocare in Italia, ma al momento impegna anima e corpo nel Galatasaray. Per Nicolò Zaniolo sembra essere arrivato il momento di staccare per alcuni giorni la spina e prendere le distanze dagli impegni lavorativi. Al suo fianco? Una splendida modella precedentemente impegnata al Just Cavalli a Milano. Ecco di chi si tratta.

Il nome della fortunata è Sofia Costantini, modella, che intervistata dai giornalisti di Chi ha rivelato ai lettori cosa è successo esattamente con il campione: “Era l’una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma, dopo i baci, ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme“, ha raccontato Sofia. E ancora: “Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino. Com’è finita la serata? Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single…“, ha aggiunto Sofia. Ma dopo questo incotro sembra che Nicolò abbia fatto strada per raggiungere nuovamente Roma, mentre Sofia verso Milano.

Ma quale futuro si prospetta all’orizzonte? Si tratta di passione oppure tra Nicolò e Sofia è scoccata la scintilla dell’amore? La ragazza ha risposto in modo diretto: “Mai dire mai”, per poi aggiungere qualche considerazione in più su Zaniolo: “Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere. Visto quello che dicono, cioè che ami cambiare ragazze, deve meritarsi la fiducia. Lui è uno che rimorchia, uno che piace. È sfacciato, ha la battuta pronta, non ha problemi a conoscere una ragazza. Quando l’ho conosciuto ero seduta, lui mi guardava e poi si è presentato: “Mi piaci, stiamo insieme”. Almeno è stato diretto…”.

Sofia ha poi aggiunto: “Nicolò un bomber? Se la cava…”. Ma nel passato di Sofia ci sono stati altri calciatori? La modella non tergiversa e risponde: “E capirai, i calciatori. Sì. Uno era del Milan e uno dell’Inter. Uno era sposato, l’altro no. Uno era carino, l’altro si capiva che voleva divertirsi…”. Sofia e il GF Vip, alla domanda diretta la modella ha proseguito nel rispondere senza filtri e con un pizzico di sana ironia: “Zaniolo mi richiama di sicuro. Signorini non lo so. Ma sono una che fa sempre gol“.