A ottobre dello scorso anno è arrivata la rottura dalla fidanzata. Oggi, con una foto di coppia, la conferma della nuova relazione. “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”, aveva scritto lei annunciando la rottura.

Ora Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, ha ritrovato l’amore e ha confermato la sua storia con un volto noto di Uomini e Donne. Insieme in Costiera Amalfitana, Luca Vezil e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum appaiono complici, innamoratissimi e felici. “Our happy place”, si legge nel post congiunto con il quale hanno ufficializzato la loro relazione.

Leggi anche: “È vero, nuovo fidanzato”. Giulia Stabile, eccola dopo l’addio da Sangiovanni: è quello della tv





Luca Vezil è fidanzato con l’ex Uomini e Donne Virginia Stablum

Luca Vezil è conosciuto per essere stato il fidanzato di Valentina Ferragni. Una storia durata diversi anni, conclusa lo scorso ottobre. Virginia Stablum, invece, è stata corteggiatrice e scelta del tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante. La loro storia è durata pochissimo e l’ex volto di UeD aveva spiegato: “Ho iniziato a capire che c’era qualcosa che non andava da subito. Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori. […] Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i servizi fotografici, e anche quando sono andata a Catania da lui o in generale siamo stati insieme, non eravamo mai soli“.

La storia tra Luca Vezil e Virginia Stablum va avanti da diversi mesi ma è stata confermata solo ora. I più attenti, infatti, avevano già notato lo stesso identico sfondo delle stories dei due e i commenti maliziosi fatti ai post. Dopo l’addio a Valentina Ferragni, Luca Vezil aveva detto al Corriere della Sera: “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse”.

Proprio in queste ore Valentina Ferragni ha risposto ad alcune domande dei fan e ha parlato del periodo che sta vivendo. In tanti hanno letto una frecciatina al suo ex fidanzato Luca Vezil. “Se mi conoscete avete capito che non mi piace piangermi addosso e mostrare quando sto male. Tante volte in questi mesi il mio silenzio mi ha fatto passare per cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi”. “La mia più grande soddisfazione è stata di essermi scelta, aver messo me stessa al primo posto e aver fatto qualcosa che facesse stare bene me e non qualcun altro, per la prima volta nella mia vita”.