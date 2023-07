Giulia Stabile ha davvero voltato pagina? Negli ultimi giorni si è molto parlato della fine della relazione della ballerina che ha trionfato ad Amici 20 con il cantante arrivato secondo nella stessa edizione, ovvero Sangiovanni. La storia tra i due ha fatto sognare i fan, sembrava una vera e propria favola nata tra i banchi della più famosa scuola d’Italia. Ma poche settimane fa si è diffusa una voce di crisi che è stata confermata successivamente da diverse segnalazioni

Giulia Stabile ha dichiarato: “Lui per me resterà sempre il mio primo amore“. Per Deianira Marzano: “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”. Sul periodo no della ballerina è intervenuta anche l’autrice di Amici Raffaella Mennoia che aveva detto: “Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’…”. Infine sono arrivate le segnalazioni su quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato.

La nuova vita sentimentale di Giulia Stabile

Il primo a postare un video che ha fatto pensare che Giulia Stabile avesse un nuovo fidanzato dopo Sangiovanni è stato un altro ex allievo di Amici. Stiamo parlando di Alessio Cavaliere con il quale la ballerina si sta preparando per la manifestazione Carla Fracci Mon Amour che si terrà il 12 luglio presso il Teatro al Castello Desenzano del Garda. Nel video i due sono in un momento di relax e Giulia si lascia andare distesa sul collega. In tanti hanno commentato: “Starebbero benissimo insieme“.

Insomma a quanto pare Giulia Stabile e Alessio Cavaliere si stanno vedendo spesso, ma forse non è abbastanza perché si possa parlare di una vera e propria relazione tra i due. Eppure ora spunta fuori una nuova segnalazione, o meglio un video. I due sono stati insieme anche al concerto di Blanco a Roma. Insieme a loro c’erano anche Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri.

Di sicuro Giulia e Alessio trascorrono molto tempo insieme. Non solo per motivi di lavoro, cioè la preparazione dell’evento di danza a cui partecipa anche Samuele Segreto. I due si stanno frequentando anche nel tempo libero e il recente concerto di Blanco vissuto insieme lo testimonia. I quattro amici hanno postato video della serata sui propri profili Instagram. E molti sono convinti che tra Giulia e Alessio sia davvero sbocciato l’amore. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto…

