Giulia Stabile potrebbe aver già trovato un nuovo fidanzato dopo la rottura con Sangiovanni. La notizia è di quelle pazzesche e sta lasciando tutti a bocca aperta. I due si sono fatti vedere insieme e in tanti sono certi che possa esserci del tenero e non una semplice amicizia. Lui è un volto noto di Canale 5 e potrebbe aver conquistato il cuore della ballerina, la quale per essere precisi non ha mai ufficializzato l’addio all’ex ma alcune loro frasi hanno fatto intuire che la storia fosse ormai giunta al capolinea.

E di Giulia Stabile si era parlato anche qualche giorno fa, ma non per quanto concerne questo nuovo fidanzato. Raffaella Mennoia ha scritto in una story di Instragram: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare… Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’… La danza ti salva e te la omaggi con la tua luce. Brilla tvb”. Dichiarazioni al tempo stesso di grande ammirazione, ma anche preoccupazione per lo stato emotivo di Giulia.

Giulia Stabile avrebbe un nuovo fidanzato: “Un volto di Canale 5”

Ebbene sì, ora sono stati soprattutto i fan di Giulia Stabile a ritenere possibile che abbia trovato un nuovo fidanzato. Sangiovanni potrebbe davvero essere già stato messo alle spalle e per la ragazza si aprirebbero scenari diversi dal punto di vista sentimentale. Lui è un ex ballerino di Amici e sta lavorando insieme alla ballerina, ma c’è chi pensa che ci sia qualcosa di amoroso tra loro. A postare un video di loro è stato proprio il presunto nuovo partner.

Giulia è stata vista insieme ad Alessio Cavaliere, i quali sono al lavoro per prepararsi al meglio in vista della manifestazione Carla Fracci Mon Amour del maestro Porcelluzzi e messo a punto da Kledi. Nel progetto in cui sono protagonisti entrambi c’è però anche Samuele Segreto, quindi nonostante in un filmato diffuso su TikTok Stabile e Alessio siano fianco a fianco, potrebbero non essere realmente una coppia. Ma alcuni seguaci sono invece sicuri che tra loro sia scattata la scintilla.

Queste le reazioni dei fan su Giulia e Alessio: “Starebbero benissimo insieme”, “Sarebbero davvero una bella coppia”, “Wow, assolutamente bisogna andare fino in fondo. Cosa ci sarà tra loro?”, “Beata lei, trova tutti più belli. Anche se mi dispiace per lei e Sangiovanni”.