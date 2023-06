Periodo difficile per Giulia Stabile, ora parla l’autrice Raffaella Mennoia. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di diversi cambiamenti nella vita dell’ex vincitrice di Amici. Non solo in quella privata, ma anche a livello professionale. Presto partirà per gli Usa: “In estate andrò a studiare negli Stati Uniti – ha detto la ballerina – Mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato”. Intanto ha ballato nel concerto per beneficenza “Love Mi” di Fedez.

Di sicuro si tratta di occasioni che consentono a Giulia Stabile di ritrovare energia e buon umore dopo la botta della separazione da Sangiovanni. I due si sono infatti lasciati dopo due anni di relazione in cui sembravano andare d’amore e d’accordo: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni – le parole di Giulia – Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore”. Ora della sua situazione parla una persona molto legata a lei, l’autrice di Amici Raffaella Mennoia.

Le parole di Raffaella Mennoia su Giulia Stabile

In questo periodo Giulia Stabile è parecchio impegnata con il lavoro. Proprio durante l’ultimo evento “Love Mi” la sua performance sulle note di “Magnifico” ha riscosso un grande successo tra i fan e gli addetti lavori. Tanti i commenti entusiastici, compreso quello di Raffaella Mennoia che con la ballerina ha stretto un ottimo rapporto durante l’esperienza di Amici: “Sei la numero uno sempre, ti adoro“. Poi, però, sono arrivate parole che hanno preoccupato parecchio i fan.

Subito dopo Raffaella Mennoi ha scritto in una story di Instragram: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare… Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’… La danza ti salva e te la omaggi con la tua luce. Brilla tvb”. Dichiarazioni al tempo stesso di grande ammirazione, ma anche preoccupazione per lo stato emotivo di Giulia.

Che il rapporto con Sangiovanni non fosse più quello di una volta, d’altronde, lo si era capito dall’assenza del cantante al compleanno di Giulia Stabile. Lo scorso 20 giugno la ballerina ha compiuto 21 anni e alla festa organizzata dalla sua scuola di danza spiccava l’assenza proprio di Sangiovanni. Per fortuna che Giulia ha davvero tanto da fare dal punto di vista professionale. Presto, a luglio, la vedremo anche all’evento Carla Fracci Mon Amour dove si esibirà insieme a Samuele Segreto e Alessio Cavaliere.

