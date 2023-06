Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati, la favola è finita dopo due anni e ora arriva il momento della verità: la ballerina parla per la prima volta e lascia intuire le ragioni della fine della storia. Che qualcosa tra loro non andasse era chiaro da tempo. La scorsa settimana la ballerina aveva allarmato i suoi fan con una Instagram story in cui aveva scritto: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore”.

>“Con la malattia non si scherza”. Choc su Giulia Stabile, fan scioccati da quello che hanno letto

E ancora: “Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime”. Parole che avevano immediatamente aperto una voragine fino alle verità dei giorni successivi: l’addio con Sangiovanni. Alessandro Rosica, esperto di gossip, scriveva nei giorni scorsi. “Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni”.





Giulia Stabile, svelato il motivo della rottura con Sangiovanni

“Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, – si legge nel post dell’esperto di gossip – solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”.

Alla base della rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni nessun terzo incomodo, come qualche settimana fa si era vociferato, ma semplicemente una diversa visione del futuro e dei progetti anche lavorativi. Ma forse c’è dell’altro. Protagonista di una divertente intervista doppia con Isobel, concorrente di quest’anno nel programma di Maria De Filippi, durante la prima serata del concerto “Amici Full Out” in onda martedì 20 giugno su Italia 1.

Giulia Stabile ha risposto a una serie di domande. “Chi è il più sexy della classe di Amici di quest’anno?”. E Giulia ha fatto il nome di Ramon. E ancora: “Cosa cerco in un ragazzo? Che sia buono, niente bugie…”. Insomma, Sangiovanni potrebbe non essere stato così sincero con lei. Ed bastato il sospetto a scatenare l’ira dei fan.