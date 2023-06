Giulia Stabile s’infuria per una notizia che sta girando sul suo conto. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato della vincitrice di Amici 20 in un paio di occasioni. Prima perché secondo le ultime voci il suo rapporto con Sangiovanni starebbe attraversando una fase molto delicata: “Sarebbe in forte crisi… – le parole dell’esperto Alessandro Rosica – non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”. Voci che peraltro si riconcorrono da mesi.

Poi ecco la notizia che i suoi fan aspettavano da tempo, un’occasione per lei unica. Presto Giulia Stabile terrà una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci: “Ci troveremo tutti in sala insieme – le sue parole – vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”. Adesso, però, arriva lo sfogo della ballerina dopo la diffusione della notizia falsa che la riguarda.

La notizia sul disturbo di Giulia Stabile e la sua reazione

Come sempre l’attenzione sui protagonisti di Amici resta alta anche quando lasciano il programma. È lo stesso con Giulia Stabile i cui numerosi fan cercano sempre notizie sulla loro beniamina. Ebbene, recentemente è appara una notizia sul sito Tattoomuse dove chiunque può fare domande sui personaggi della tv. Qualcuno ha chiesto di quale disturbo soffrisse Giulia e la risposta è stata che la ballerina soffre della malattia di Huntington.

Si tratta di una malattia piuttosto grave, rara e neurodegerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata da movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza. Giulia Stabile di fronte a questa fakenews ha risposto: “Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.

“Allora cosa è successo? A quanto pare la risposta è stata data in automatico e riguarda un’altra ragazza di nome Giulia. Su Telethon è riportata la storia di questa donna che realmente ha la malattia di Huntington: “Anche perché la figlia viene sottoposta al test che dà esito negativo. Giulia vive giorno per giorno a contatto con la malattia di Huntington, una malattia rara che ancora non si è manifestata e per cui non esiste una cura”. Inevitabile la reazione di Giulia Stabile che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

