La voce è clamorosa e, purtroppo per i tantissimi fan della coppia, sembrerebbe confermata: Giulia Stabile e Sangiovanni sarebbero in profonda crisi ed ad un passo dall’addio. Da mesi la chiacchiera aveva preso a girare sui social. L’esperta di gossip Deianira Marzano, seppur usando il condizionale, aveva alimentato mesi fa la tesi: “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”.

I diretti interessati erano stati costretti ad intervenire per frenare il gossip. Spiegava infatti Giulia: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni . Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una smentita, che come insegna una delle regole d’oro del giornalismo, è una notizia data due volte: in questo caso, l’ammissione di una crisi acuta.

Leggi anche: “Sono arrivata al limite”. Giulia Stabile e Sangiovanni, da mesi nessuna foto insieme: la verità





Sangiovanni e Giulia Stabile sarebbero in crisi nera

A rinfocolare la voce, poi, nelle ore scorse ci ha pensato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha scritto sul suo sito come la storia tra Giulia e Sangiovanni: “Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”. Non spiega, Rosica, né la fonte della notizia né quale sarebbe il motivo della crisi, ma poco importa: poco dopo la notizia è esplosa.

Con la forza di una vera bomba che sollevato tantissimi commenti e azzardi su cosa stia davvero accadendo tra la coppia che, in verità, appare sempre meno insieme. Lui di base è a Milano mentre Giulia passa la maggior parte del tempo a Roma per via degli impegni professionali a cominciare da Amici e Tu sì que vales dove, ormai è in pianta stabile.

L’ultimo post insieme su Instagram della coppia risale a quattro mesi fa. Poi il vuoto. Ma c’è un altro aspetto che non lascia dormire i fan. Giulia Stabile si è mostrata in diverse occasioni in compagnia di amici, tra cui Sebastian, altra vecchia conoscenza di Amici, e il gossip è letteralmente esploso. In tanti, infatti, hanno ricamato sulla vicinanza tra i due ballerini azzardando l’ipotesi che tra loro ci possa essere più di un’amicizia e che, di più, sarebbe la causa della fine della loro storia da favola. Voce, per ora, che no non trova alcuna conferma ufficiale. Staremo a vedere.