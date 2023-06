Giulia Stabile, arriva una bellissima sorpresa: la vita sa come sorprendere l’ex vincitrice di Amici tornata a brillare dopo le beghe sentimentali e una storia molto poco chiara con Sangiovanni. Ad un commento di un fan che si chiedeva se Giulia Stabile e Sangiovanni fossero in crisi o meno ha risposto al diretta interessata a sorpresa. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. E la risposta: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni”.

“Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una replica netta e inaspettata dalla romana, che non è solita rispondere a commenti indesiderati. Eppure le segnalazioni si erano moltiplicate. Giulia Stabile si è mostrata in diverse occasioni in compagnia di amici, tra cui Sebastian, altra vecchia conoscenza di Amici, e il gossip è letteralmente esploso.





Giulia Stabile non si ferma più: sarà conduttrice a Rock in Roma

In tanti, infatti, hanno ricamato sulla vicinanza tra i due ballerini azzardando l’ipotesi che tra loro ci possa essere più di un’amicizia e che, di più, sarebbe la causa della fine della loro storia da favola. Voce, per ora, che no non trova alcuna conferma ufficiale. Staremo a vedere. Poco incline al gossip Giulia preferisce concentrarsi sul lavoro: è notizia di poche settimane fa che presto inizierà una collaborazione con il ballerino albanese Kledi Kadiu, uno di simboli della generazione De Filippi.

Nel dettaglio Giulia lascerà le abituali vesti di ballerina per vestire quelle di insegnante. Giulia ha infatti annunciato che terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”. Ma non è tutto.

Presto la vedremo nelle vesti si conduttrice, un momento tanto atteso specie dopo mesi difficili come quelli trascorsi. A svelarlo è stato Nicolò De Devitiis su Instagram, pubblicando un post che ritraeva lui, Isobel e Giulia in una sala prove, Isobel Kinnear, una delle finaliste di Amici, e l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, saranno alla conduzione del concerto nel quale si esibiranno gli allievi del talent. Ma a loro si aggiungerà un’altra allieva abbastanza nota e amata del programma: Giulia Stabile. “Stiamo lavorando per voi. “Amici Full Out”, 11 giugno, ore 21 a Rock in Roma!”