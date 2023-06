Erano da poco passate le 16 di oggi giovedì 8 giugno quando, per cause da accertare, tre auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente al chilometro 67,900, in direzione di Isernia, della statale Trignina all’altezza di Lentella, in territorio abruzzese. A perdere la vita un ragazzo di appena 30 anni Stefano Colaneri, un giovane molisano (abitava a Frosolone in provincia di Isernia) che lavorava nell’ambito della ristorazione, considerato un grande lavoratore e una persona piena di energia e solarità.

Colaneri era alla guida della sua auto, una Opel Corsa, ed ha avuto la peggio nell’incidente che ha visto coinvolti anche un pulmino Ducato per trasporto passeggeri, che procedeva in direzione di San Salvo, e una Jeep Renegade. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Quando i medici sono arrivati sul posto era già morto.





Incidente stradale sulla statale Trignina: un morto e tre feriti

Oltre ai sanitari del 118 di Abruzzo e Molise, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e il personale di Anas. Altre tre persone sono rimaste ferite. Scrive il Messaggero come: “Per uno dei feriti è stato necessario il trasferimento in eliabulanza all’ospedale Santo Spirito di Pescara. Il traffico ne ha risentito, con deviazioni disposte sulle strade provinciali interne: chi proviene da Isernia passa per Lentella e chi proviene da San Salvo passa per Fresagrandinaria”.

“Per la zona di Vasto è il secondo incidente mortale nella stessa giornata: nella notte sull’Autostrada A14 ha perso la vita un camionista romeno che ha investito operai al lavoro in un cantiere notturno: otto i feriti, tra cui il figlio del camionista”. A Frosolone, e soprattuto nella frazione di San Pietro in valle dove viveva Stefano, sono momenti di dolore profondo.

Il sindaco sta vautando il lutto cittadino per i funerali, la cui data non è stata ancora decisa. Il corpo è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, non è ancora chiaro se il magistrato di turno deciderà di effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro anche per accertare eventuali responsabilità.