Giaele De Donà: cos’è successo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. È da settimane che ne parlano al GF Vip 7, ora però la De Donà è convinta di conoscere la causa scatenante. Se ne è parlato apertamente durante le ultime ore e il primo a dire la sua è stato Giovanni Ciacci. Il noto opinionista tv infatti, ha fatto sapere a Ginevra il suo punto di vista. Ciacci ha sostenuto con fermezza che il problema sia da attribuire al management scelto da Ginevra per curarle la sua carriera da cantante.

Management che in passato – sembra – abbia lavorato anche con Elettra prima di essere licenziata. Ha detto, Ciacci: “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”. Di altra convinzione Giaele De Donà che invece crede ci sia qualcosa di molto più pesante sotto.

Leggi anche: “Perché non si parlano più”. Elettra e Ginevra Lamborghini: al GF Vip la verità da Giovanni Ciacci





Giaele De Donà: cos’è successo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

Secondo la versione di Giaele infatti, a far tremare le sorelle Lamborghini sarebbe stato un video girato di nascosto. Naturalmente a raccontarlo non è stata la milionaria in persona, ma la stessa Ginevra parlando con Nikita. “Giaele mi ha detto ‘delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate”.

E ancora: “In realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s*uttanarla’. L’avrei voluto dire anche ad Alfonso ‘ho una notizia bomba!’”. Poi Ginevra ha continuato, non smentendo direttamente l’esistenza del video, ma neanche confermandolo.

“Le ho risposto ‘guarda Giaele, che se io avessi voluto s…uttanarla l’avrei fatto da tempo, la merda sulla macchina? Gliel’ho lanciata due anni fa perché ero un’idiota! Ma queste fantomatiche amiche mi conoscono? No! e tu Elettra la conosci? No! Non conosci me, non conosci lei, perché ti stai mettendo in mezzo a questa storia? Qual è il tuo scopo?”. Come stanno quindi le cose tra le due sorelle? E se non ci fosse solo un episodio?

Leggi anche: “Elettra ha parlato”. GF Vip 7, colpo di scena su Ginevra Lamborghini: l’annuncio di Signorini