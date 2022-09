Elettra Lamborghini risponde alla sorella al GF Vip. Durante l’ultima puntata, le due ricche ereditiere di Sant’Agata Bolognese, hanno iniziato a venire una contro l’altra, quantomeno ad iniziare un dialogo. A dare il la a questa reazione, è stata Ginevra che ha sempre affermato di non sapere perché la sorella ce l’abbia così tanto con lei. D’altro canto, la cantante moglie di Afrojack, durante la diretta ha lanciato un paio di frecciatine molto eloquenti, seppur non abbia usato neanche una parola.

Come è sin troppo chiaro, sono tre anni che fra le due non c’è alcun tipo di rapporto. E nonostante la diffida in corso (Elettra non vuole si parli di lei), Alfonso Signorini è tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la sorella. Ginevra, tristissima per questa situazione, si è subito commossa e di tutta risposta Elettra, su Instagram, ha prima pubblicato (e poi rimosso) una frecciatina sulle note di Fabri Fibra.

Leggi anche: “Basta, io esco da qua”. GF Vip 7, tensioni dopo la puntata (e quei filmati). Cosa è successo





Elettra Lamborghini risponde alla sorella al GF Vip

Ma non è finita, perché poco dopo è andata su Twitter ed ha messo like ad un commento con scritto: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto“. Il messaggio non è di certo passato inosservato e da bravo conduttore, Alfonso Signorini ha commentato: “Per la prima volta Elettra si è sbilanciata ufficialmente“.

Ginevra a quel punto ha preso la parola e ha detto al conduttore: “Io accetto questa sua reazione ed a questo punto spero che lei me lo possa dire. Ci sta che io abbia fatto qualcosa. Io non sono una santa, non ho una areola. Ma a questo punto me lo dicesse. Dimmelo e ne parliamo. Se la invito nella Casa a parlarne? Dove vuole!”.

Non ci è sfuggita un'interazione di Elettra… molto importante… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/F82cQQqFPL — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 26, 2022

E ancora: “Anche a casa nostra a casa di mamma e papà con i fratelli. Come preferisce. La mia porta è sempre aperta, dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so, ma se c’è ne parliamo”. Poi riprende la parola Signorini che dice a Ginevra: “Elettra da un lato ha messo mi piace ad un commento, è un passo, vi state lentamente avvicinando”. Ma è davvero così?

Leggi anche: “Non potevamo non avvisarti”. Ginevra Lamborghini, doccia gelata al GF Vip 7